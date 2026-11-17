* Xã Phong Hiệp tổ chức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại Ấp 1. Đây là cây cầu thứ 6 mà địa phương vận động trong năm nay. Công trình góp phần kết nối các tuyến đường liên ấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và sinh hoạt của người dân địa phương.

Lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại Ấp 1, xã Phong Hiệp.

Cầu dài 33 m, rộng 3,2 m, tải trọng 3 tấn, nối liền các tuyến đường 9A, 8A và 8B, với tổng kinh phí xây dựng 350 triệu đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần khắc phục khó khăn trong lưu thông, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, nhất là các em học sinh trong quá trình đi lại hằng ngày.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu.

Kinh phí xây dựng cầu do Tạp chí Toà án nhân dân, Công ty Đầu tư xây dựng Nam Lộc Tiến, Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết bị trang trí nội thất Hona-G và OBC Holding tài trợ.

Đến nay, xã Phong Hiệp đã vận động xã hội hoá xây dựng được 6 cây cầu nông thôn. Các công trình được triển khai từ sự kết nối, vận động của Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Vũ Thị Huệ, góp phần cụ thể hoá tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Công trình cầu giao thông nông thôn sau khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối các tuyến đường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Dù quy mô không lớn, mỗi cây cầu được xây dựng đều mang lại những đổi thay thiết thực cho đời sống người dân. Không chỉ rút ngắn khoảng cách đi lại, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá, công trình còn góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

* Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Lâm tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”, trao học bổng và tặng quà cho phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Căn nhà được trao cho bà Lý Thị Hằng, ngụ Ấp 7, xã Khánh Lâm, có tổng trị giá 110 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động Tổng công ty Lọc hoá dầu Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và chính quyền địa phương bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Lý Thị Hằng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình trong việc chăm lo đời sống hội viên, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đồn Biên phòng Khánh Hội trao 10 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm, cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Phụ nữ đồng hành cùng biên cương”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồn Biên phòng Khánh Hội trao 10 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động góp phần lan toả tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thiết thực chào mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Văn hoá Việt Nam.

Đại biểu, chính quyền địa phương và các hộ gia đình chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” ở xã Khánh Lâm.

* UBND xã Thanh Tùng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho ông Nguyễn Chí Công, ngụ ấp Thanh Tùng, thuộc diện gia đình có công với cách mạng, là người thân của liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo gia đình chính sách, nằm trong khuôn khổ chương trình Tết Quân dân năm 2027.

Căn nhà có kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, góp phần giúp gia đình có nơi ở ổn định, cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Chính quyền địa phương và gia đình ông Nguyễn Chí Công, ngụ ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà.

Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương, ông Nguyễn Chí Công bày tỏ niềm vui và sự cảm kích. Đối với gia đình, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đỗ Minh Điền, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình có công với cách mạng là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước. Đồng thời phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Hoạt động cũng góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, huy động các nguồn lực chăm lo gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Đỗ Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, phát biểu tại buổi lễ.

Theo UBND xã Thanh Tùng, thực hiện Đề án của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2026-2028, xã được phân bổ hỗ trợ 15 căn nhà, gồm 8 căn xây mới và 7 căn sửa chữa. Riêng năm 2026, địa phương triển khai xây mới 3 căn và sửa chữa 2 căn, với tổng kinh phí 320 triệu đồng. Mức hỗ trợ là 80 triệu đồng đối với nhà xây mới và 40 triệu đồng đối với nhà sửa chữa. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, phần còn lại do địa phương đối ứng./.