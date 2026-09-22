Cà Mau đầu tư Nhà máy điện mặt trời trên 800 tỷ đồng

Công ty OpenAI đã kêu gọi Mỹ dẫn dắt nỗ lực quốc tế xây dựng các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh những lo ngại về rủi ro của công nghệ này ngày càng gia tăng.Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/9, OpenAI cho rằng Mỹ có lợi thế để đóng vai trò dẫn dắt nhờ ngành AI đang ở vị trí tiên phong về công nghệ. Công ty này cảnh báo nếu không hành động sớm, thế giới có thể hình thành một hệ thống quản trị AI phân mảnh và thiếu đồng nhất.