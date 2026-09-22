Cà Mau đầu tư Nhà máy điện mặt trời trên 800 tỷ đồng
Ngày 22/9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ An Phúc Đông Hải, với diện tích gần 40ha tại xã Định Thành, tỉnh Cà Mau.Dự án Nhà máy điện mặt trời có công suất thiết kế 50MW với tổng vốn đầu tư 818 tỷ đồng, có hệ thống pin lưu trữ với công suất khoảng 10% tổng công suất lắp đặt, cùng hệ thống nâng áp công suất 11.040 kVA.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/ca-mau-dau-tu-nha-may-dien-mat-troi-tren-800-ty-dong/7254.html