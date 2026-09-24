Cà Mau đầu tư nhà máy điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ hơn 818 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: ggp.vn)

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ An Phúc Đông Hải tại xã Định Thành, tỉnh Cà Mau. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Năng lượng XCE.

Theo quyết định, dự án có diện tích đất 37,5 ha, công suất thiết kế 50 MW. Nhà máy sử dụng công nghệ pin quang điện, inverter phân tán với công suất lắp đặt khoảng 50 MW, tương đương 62,5 MWp. Mục tiêu của dự án là sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện.

Bên cạnh hệ thống điện mặt trời, dự án sẽ đầu tư hệ thống pin lưu trữ có công suất bằng khoảng 10% tổng công suất lắp đặt và thời gian lưu trữ 2 giờ. Dự án cũng bao gồm hệ thống các trạm biến áp nâng áp công suất 11.040 kVA và các inverter phân tán.

Về hạ tầng đấu nối, dự án dự kiến xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110 kV, công suất 1x63 MVA tại xã Định Thành. Đồng thời, một đường dây 110 kV mạch đơn dài khoảng 4 km sẽ được xây dựng để đấu nối từ trạm nâng áp của dự án vào thanh cái 110 kV của Trạm biến áp 110 kV Nhà máy điện gió An Phúc Đông Hải. Ngoài ra, dự án có nhà điều hành, nhà nghỉ giữa ca cho cán bộ, công nhân viên, đường nội bộ và cải tạo các tuyến đường hiện hữu vào dự án.

Tổng vốn đầu tư dự án là 818,184 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 163,637 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn; vốn huy động 654,547 tỷ đồng, tương đương 80%. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất.

Theo kế hoạch được phê duyệt, tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án là 18 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Trong đó, việc lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cùng các báo cáo, thỏa thuận chuyên ngành dự kiến thực hiện trong 5 tháng. Giai đoạn khởi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự kiến kéo dài 9 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án dự kiến khởi công từ tháng 6/2027, lắp đặt thiết bị từ tháng 6/2027 - 2/2028 và hoàn thiện, đưa vào khai thác vận hành từ tháng 3/2028.

Trong quá trình triển khai, Công ty Cổ phần Năng lượng XCE có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục liên quan và tuân thủ quy định về đầu tư, điện lực, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy, thuế và các quy định khác có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ và các nội dung đã được chấp thuận.

Sở Tài chính được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường, hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và bảo vệ môi trường.

Các sở, ngành liên quan và UBND xã Định Thành có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.