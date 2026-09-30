Cà Mau đầu tư hơn 426 tỷ đồng xây cầu Ba Đình nối tỉnh An Giang

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Cà Mau)

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 3555/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Cà Mau và An Giang. Dự án được triển khai trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau và xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang. Điểm đầu tại xã Vĩnh Lộc, kết nối với tuyến ĐT.979, đoạn từ Phước Long đi Ba Đình; điểm cuối kết nối với đường ven sông trên địa bàn xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang. Diện tích đất sử dụng khoảng 3,34 ha.

Theo quyết định, tổng chiều dài tuyến khoảng 1.358,71 m, gồm cầu dài 451,25 m, đường đầu cầu 322,89 m và đường ven sông Cái Lớn dài 584,57 m. Cầu được thiết kế với tải trọng HL-93, tĩnh không thông thuyền cao tối thiểu 7 m, rộng tối thiểu 30 m. Mặt cắt ngang cầu rộng 15 m, trong đó phần xe chạy rộng 11 m, phần bộ hành hai bên rộng tổng cộng 3 m và gờ lan can rộng 1 m.

Phần đường đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/h, nền đường rộng 15 m. Tuyến đường ven sông Cái Lớn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/h, nền đường rộng 9 m ở đoạn thông thường và 12,5 m tại đoạn mở rộng. Dự án còn đầu tư xây dựng đường gom, nút giao cùng mức, hệ thống chiếu sáng và báo hiệu giao thông.

Tổng mức đầu tư dự án là 426,64 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 346,54 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 42,75 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 18,7 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 6,89 tỷ đồng. Các khoản chi phí còn lại gồm quản lý dự án và chi phí khác. Nguồn vốn thực hiện dự án gồm ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác trong giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029, không phân kỳ đầu tư. Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau được giao làm chủ đầu tư.

Việc đầu tư cầu Ba Đình nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của Cà Mau, nâng cao khả năng khai thác tuyến ĐT.979, đoạn Phước Long - Ba Đình, tăng cường kết nối khu vực Hồng Dân, Phước Long của Cà Mau với khu vực Vĩnh Thuận và các địa bàn liên quan của An Giang.

Công trình được xác định là trục giao thông kết nối vùng, phục vụ lưu thông, luân chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của Cà Mau và các địa phương lân cận. Tuyến cũng kết nối với các trục giao thông lớn thông qua đường Hồ Chí Minh và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Bên cạnh đó, dự án góp phần xây dựng đô thị Ba Đình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V theo Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay thuộc tỉnh Cà Mau, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau tổ chức triển khai dự án theo đúng nội dung được phê duyệt, quản lý chặt chẽ quy mô, chất lượng, tiến độ và chi phí, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt; Sở Tài chính rà soát, cân đối và tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định.