Cà Mau đầu tư hơn 367 tỷ đồng xây dựng Cung Thiếu nhi hiện đại

Ngày 14/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cung Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.

Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tại phường Tân Thành.

Dự án thuộc nhóm B, do Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư và được triển khai tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tổng mức đầu tư hơn 367 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 6,25ha. Hạng mục trọng tâm là khối nhà chính cao 5 tầng nổi và một tầng tum mái (kỹ thuật), với tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến hơn 12.115m².

Khối công trình này bao gồm các hạng mục như xây dựng phần thô, hoàn thiện các không gian chức năng, hội trường, hệ thống trang trí và chiếu sáng mặt ngoài, cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét đồng bộ.

Bên cạnh khối nhà chính, dự án còn đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật hiện đại như: khu quảng trường sân khấu ngoài trời, sân trung tâm hình trái đất, biểu tượng cánh chim, hệ thống cây xanh - thảm cỏ, bồn hoa, cổng chào, nhà bảo vệ, bãi đỗ xe, sân đường nội bộ, nhà vệ sinh công cộng cùng hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng và thông tin liên lạc tổng thể.

Về trang thiết bị, công trình được đầu tư đầy đủ hệ thống thang máy, điều hòa không khí trung tâm, máy phát điện công suất 800kVA, trạm biến áp, thiết bị nội thất và hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED phục vụ hai hội trường lớn.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc hình thành Cung Thiếu nhi tỉnh Cà Mau nhằm kiến tạo một không gian sinh hoạt văn minh, hiện đại để giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ cho thế hệ trẻ.

Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ là thiết chế văn hóa, nghệ thuật, thể thao và khoa học kỹ thuật tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu vui chơi lành mạnh và giữ vai trò trung tâm dẫn dắt phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, số liệu; đồng thời tiếp thu ý kiến của các sở, ngành và Hội đồng thẩm định để hoàn thiện thủ tục, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 6/1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Nhà Thiếu nhi trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau. Theo đó, thành lập Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm của tỉnh Bạc Liêu (cũ) và Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cũ). Ông Nguyễn Chí Hiếu, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, được chỉ định giữ chức vụ Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.