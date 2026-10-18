Cà Mau đầu tư hơn 132 tỷ đồng xây tuyến đường N5 tại Khu công nghiệp Khánh An

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UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 3774/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường N5 (giai đoạn 2) tại Khu công nghiệp Khánh An, xã Khánh An. Dự án có tổng mức đầu tư 132,72 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, tuyến đường có chiều dài khoảng 2 km, điểm đầu tại nút giao đường D4, nơi kết nối với đoạn tuyến N5 đã được đầu tư ở giai đoạn 1; điểm cuối giáp hàng rào Cụm Khí - Điện - Đạm. Công trình được thiết kế với vận tốc 40 km/h, lộ giới 24 m, trong đó mặt đường rộng 12 m và vỉa hè mỗi bên rộng 6 m. Kết cấu mặt đường sử dụng lớp láng nhựa.

Cùng với hạng mục đường giao thông, dự án đầu tư hệ thống thoát nước mưa có tổng chiều dài khoảng 3.714 m, sử dụng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn với đường kính trong từ 800 - 1.500 mm, kết hợp hệ thống hố ga và hố thu nước. Hệ thống điện chiếu sáng có tổng chiều dài khoảng 4.080 m, dự kiến lắp đặt 116 trụ đèn LED công suất 90 W. Hai bên vỉa hè cũng được bố trí khoảng 1.080 cây xanh.

Dự án thuộc nhóm C, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Trong năm 2026, chủ đầu tư triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư; giai đoạn 2027 - 2028 tập trung thực hiện và hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc đầu tư tuyến đường N5 giai đoạn 2 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông tại Khu công nghiệp Khánh An, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, tổ chức sản xuất, vận chuyển vật tư, hàng hóa; góp phần tạo việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; đồng thời nghiên cứu, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu kinh tế - kỹ thuật.

Sở Tài chính được giao tham mưu cân đối, bố trí đủ vốn để triển khai dự án theo tiến độ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.