Cà Mau đầu tư gần 150 tỷ đồng mở rộng đường đến trung tâm xã Phan Ngọc Hiển

Ngày 17/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Phan Ngọc Hiển, đoạn từ cầu Năm Căn đến cầu Ông Đồi ngoài, với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng.

Tuyến đường về trung tâm xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Tuyến đường có chiều dài thiết kế khoảng 12,3km, điểm đầu giao với đường gom cầu Năm Căn trên tuyến đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Phan Ngọc Hiển; điểm cuối tại mố A cầu Ông Đồi ngoài, thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Diện tích đất sử dụng cho dự án khoảng 9,957ha.

Dự án thuộc nhóm C, công trình giao thông cấp IV, do UBND xã Phan Ngọc Hiển làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty TNHH Nhật Phát Cà Mau.

Về quy mô kỹ thuật, phần đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, vận tốc thiết kế 40km/h, chiều rộng mặt đường 5,5m, lề gia cố mỗi bên rộng 0,5m, tải trọng thiết kế khoảng 10 tấn.

Dự án đồng thời mở rộng ba cầu trên tuyến, gồm cầu Xẻo Lá tại Km2+256,17, cầu Biện Nhạn tại Km6+760,58 và cầu Nhưng Miên tại Km6+996,9. Các cầu có chiều rộng toàn cầu 6m, trong đó phần xe chạy rộng 5,5m.

Ngoài ra, dự án sẽ xây mới, sửa chữa hệ thống cống thoát nước ngang; gia cố mái taluy qua khu vực ao mương, vuông tôm và lắp đặt hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Điểm đầu dự án giao với đường gom cầu Năm Căn trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi.

Tổng mức đầu tư dự án gần 150 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 127,9 tỷ đồng; phần còn lại dành cho chi phí dự phòng, quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác. Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028, không thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhằm bảo đảm quy mô và tải trọng khai thác đồng bộ trên toàn tuyến, tăng cường kết nối giao thông đường bộ với các khu vực lân cận, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đi lại, vận chuyển hàng hóa, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

UBND tỉnh Cà Mau giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, số liệu; đồng thời tổ chức khảo sát, tính toán chi tiết trong các bước thiết kế tiếp theo nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của dự án.