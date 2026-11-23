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UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 4158/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Á Đông Xanh 3. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cà Mau.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại các lô đất ký hiệu số 2, số 3 và số 5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (nay thuộc ấp Đất Biển, xã Sông Đốc), tỉnh Cà Mau. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 2,32 ha.

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 163 căn nhà ở xã hội và 43 căn nhà ở thương mại, đều được phát triển theo loại hình nhà ở liền kề thấp tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 22.042,02 m².

Theo định hướng đầu tư, dự án nhằm hình thành khu nhà ở xã hội có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, phù hợp với quy hoạch và cảnh quan khu vực. Công trình hướng đến đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân, lao động nghề cá và người dân tại khu vực đô thị hóa. Việc phát triển khu nhà ở cũng gắn với định hướng mở rộng không gian đô thị ven biển, thúc đẩy kinh tế biển, các khu công nghiệp, dịch vụ hậu cần nghề cá và chế biến thủy sản. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống, tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố và thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực ven biển Tây Nam.

Theo phương án được chấp thuận, sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án là 204,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ đầu tư là 40,98 tỷ đồng, chiếm 20%; phần vốn còn lại 163,92 tỷ đồng, tương đương 80%, được huy động từ các nguồn vốn vay và tổ chức tín dụng. Nguồn vốn này do chủ đầu tư đăng ký và chịu trách nhiệm.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện dự kiến trong 3 năm. Cụ thể, trong quý IV/2026, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành thủ tục giao đất, các thủ tục liên quan đến đất đai và những thủ tục pháp lý khác. Từ quý IV/2026 - II/2027, dự án sẽ hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Từ quý III/2027 - IV/2029, chủ đầu tư triển khai xây dựng, hoàn thành các công trình kiến trúc theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND xã Sông Đốc theo dõi tiến độ, hướng dẫn và giám sát chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và môi trường.

UBND xã Sông Đốc được giao phối hợp thực hiện thủ tục giao đất cho chủ đầu tư, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, theo dõi và kiểm tra quá trình đầu tư xây dựng.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cà Mau có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt và bàn giao lại cho Nhà nước quản lý. Đồng thời, doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ xây dựng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định pháp luật.