Cà Mau: Đầu tư dự án đường kết nối hơn 1.800 tỷ đồng

Ngày 14/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa chính thức phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối Quốc lộ 63 - Vành đai 2 - Võ Văn Kiệt - ĐT984 - U Minh với tổng mức đầu tư hơn 1.867 tỷ đồng.

Tuyến đường Quốc lộ 63 đoạn qua địa bàn phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 42km, kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II, III do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Tuyến đi qua địa bàn phường An Xuyên cùng các xã: Hồ Thị Kỷ, Khánh An, Khánh Lâm và Nguyễn Phích.

Theo quyết định phê duyệt, tổng chiều dài thiết kế toàn tuyến khoảng 42,3km, chia làm 4 đoạn thi công trọng điểm. Cụ thể:

Đoạn 1 (đường Vành đai 2) dài khoảng 3,67km, điểm đầu tại vòng xoay Nguyễn Trãi, điểm cuối tại nút giao Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường chính khu vực, vận tốc 60km/h, nền đường rộng 40m; Đoạn 2 (đường Võ Văn Kiệt đến ĐT984) dài khoảng 12,83km, kết nối từ Vành đai 2 đến đường ĐT984; Đoạn 3 (đường ĐT984) dài khoảng 23,9km, kéo dài từ đường ĐT985C đến cầu kênh Lộ Xe; Đoạn 4 (tuyến nhánh) dài khoảng 1,9km, kết nối các trục đường Trịnh Minh Hưởng, Huỳnh Quảng và Đỗ Thừa Tự theo tiêu chuẩn đường đô thị phân khu vực.

Bên cạnh phần đường và phần cầu, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải riêng biệt, kè bê tông bảo vệ nền đường, cây xanh dải phân cách - vỉa hè cùng hệ thống chiếu sáng công cộng và an toàn giao thông hiện đại.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.867 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.390,8 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 239,6 tỷ đồng (sử dụng khoảng 99,93 ha đất); phần còn lại là chi phí dự phòng, quản lý, tư vấn và chi phí khác.

Nguồn vốn thực hiện được cân đối từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh Cà Mau trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và 2026 – 2030. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc khảo sát, tính toán giải pháp kỹ thuật chi tiết và đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Đồng thời, chính quyền địa phương các xã, phường có dự án đi qua được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý hiện trạng đất đai, tránh phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.