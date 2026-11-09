Cà Mau đầu tư 300 tỉ đồng xây Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi quy mô 200 giường

Chiều 9.11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành Quyết định số 3978/QĐ-UBND phê duyệt dự án Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi. Dự án được xây dựng tại phường An Xuyên, với công suất 200 giường, tổng vốn đầu tư 300 tỉ đồng.

Tỉnh Cà Mau luôn quan tâm đến người cao tuổi bằng việc tổ chức các đợt khám sức khỏe cho các cụ ông, cụ bà trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Theo đó, việc đầu tư xây dựng Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi, nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người có công với cách mạng và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc.

Trung tâm này cũng nhằm góp phần phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu xã hội và thích ứng với xu hướng già hóa dân số.

Khu đất thực hiện dự án có diện tích 21.400 m², hiện do Trường Cao đẳng Cà Mau quản lý. Các hạng mục xây dựng dự kiến gồm: khối nhà chính, nhà ăn, câu lạc bộ, khối y tế - hành chính; các khối ở, nhà tang lễ, bãi xe và các hạng mục phụ trợ.

Tổng diện tích xây dựng khoảng 7.820m², tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 24.980m², số tầng cao là 5 tầng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm, kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện không quá 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận đầu tư hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án. Dự kiến, đưa công trình vào khai thác, vận hành trong quý IV.2030.

Tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào tháng 8.2026. Ảnh: Mỹ Trân

UBND tỉnh Cà Mau giao các sở, ngành liên quan và UBND phường An Xuyên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư về xây dựng, đất đai, môi trường, chính sách ưu đãi, cùng các nội dung khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Y tế đăng tải thông tin dự án đầu tư; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra dự án; kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Sở Xây dựng hướng dẫn các nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quy hoạch; trong đó rà soát, cập nhật vị trí thực hiện của dự án vào các quy hoạch có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp trên.

UBND tỉnh yêu cầu UBND phường An Xuyên chịu trách nhiệm công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án tại địa phương đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật…

Đối với các sở, ngành chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, để dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động.