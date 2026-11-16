Cà Mau đầu tư 29 tỉ đồng xây kè bảo vệ khu di tích lịch sử miếu Bà Thủy Long

Chiều 16.11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa có Quyết định số 4083/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án xử lý sạt lở khu vực miếu Bà Thủy Long, xã Thanh Tùng”. Đây là khu di tích lịch sử cấp tỉnh và là nơi có Lễ hội Vía Bà Thủy Long được Bộ VHTTDL công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Năm 2023, Bộ VHTTDL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Vía Bà Thủy Long, xã Thanh Tùng. Ảnh: UBND xã Thanh Tùng

Theo đó, việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ sông khu vực miếu Bà Thủy Long nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng sạt lở, bảo vệ an toàn khu vực di tích lịch sử cấp tỉnh và không gian thực hành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Vía Bà Thủy Long.

Ngoài ra, còn bảo vệ trụ sở UBND xã, trạm cấp nước xã Thanh Tùng, cầu Thanh Tùng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân sinh trong khu vực. Công trình cũng nhằm góp phần ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hằng năm, đến ngày 15 - 17.2 âm lịch người dân xã Thanh Tùng lại tổ chức Lễ hội Vía Bà Thủy Long rất trang nghiêm, thành kính. Ảnh: UBND xã Thanh Tùng

Dự án sẽ xây mới tuyến kè dài hơn 200m và gia cố một đoạn lòng sông dài khoảng 100m nhằm chống xói lở; tổng mức kinh phí dự kiến khoảng 29 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện trong giai đoạn năm 2026 - 2028.

UBND tỉnh Cà Mau giao cho Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu trong báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý sạt lở; phối hợp với địa phương và đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình, đề xuất quy mô phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo các yêu cầu kinh tế và kỹ thuật.

Khu vực phía trước miếu Bà Thủy Long xảy ra sạt lở vào tháng 6.2025

Trước đó, vào tháng 6.2025, tại khu vực phía trước miếu Bà Thủy Long xảy ra vụ sạt lở kéo đoạn bờ kè dài 55m, chiều ngang 15m sụp xuống lòng kênh, ước thiệt hại hơn 750 triệu đồng.

Vụ sạt lở còn làm miếu Ông Hổ nằm trong khuôn viên miếu Bà Thủy Long rơi xuống sông. Sau đó, chính quyền địa phương và ngành chức năng khảo sát, nhận định nguy cơ sạt lở còn phức tạp bởi xuất hiện một số khu vực rạn nứt. Do đó, cần có giải pháp phòng, chống khẩn cấp để bảo vệ khu di tích.