Tham dự lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến kết nối đến 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử yêu cầu các đơn vị, địa phương xác định công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên toàn tỉnh khoảng 1.298 tấn/ngày (khu vực đô thị khoảng 511 tấn/ngày, khu vực nông thôn khoảng 787 tấn/ngày).

Trong đó, khối lượng rác được thu gom, xử lý đạt khoảng 1.088 tấn/ngày, chiếm tỷ lệ 84% (đô thị đạt 90%, nông thôn đạt 80%).

Toàn tỉnh hiện có 22 đơn vị tham gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (gồm 5 công ty, 2 hợp tác xã, 7 trung tâm và 8 đội thu gom) cùng 24 bãi chôn lấp tại 21 xã, phường. Tuy nhiên, năng lực tiếp nhận của các bãi rác hạn chế, đang chịu áp lực quá tải.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Huỳnh Thanh Dũng báo cáo công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Trước thực tế này, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường từ năm 2026 đến hết năm 2030 (chia làm 5 đợt), với lộ trình nâng tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt qua từng năm: đạt 91% vào năm 2026; 92% vào năm 2027; 93% vào năm 2028; 94% vào năm 2029 và từ 95% trở lên vào năm 2030.

Hoạt động phân loại rác thải tại nguồn được người dân khu vực nông thôn tích cực hưởng ứng, góp phần giảm áp lực lên khâu thu gom và xử lý.

Phong trào hướng đến tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và các đơn vị dịch vụ trong việc giảm thiểu, phân loại, thu gom và xử lý rác thải.

Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới xử lý, kiên quyết không để rác tồn đọng gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân; bảo đảm khu vực đô thị thông thoáng, sạch đẹp và khu vực nông thôn có điểm tập kết rác gọn gàng, mỹ quan.

Đại diện các sở, ngành và địa phương ký cam kết thực hiện phong trào thi đua bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử khẳng định: Tỉnh luôn xác định bảo vệ môi trường vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là yêu cầu lâu dài, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của Nhân dân và sự phát triển bền vững. Quan điểm nhất quán của Cà Mau là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Để hoàn thành mục tiêu thu gom, xử lý trên 95% lượng rác thải sinh hoạt vào năm 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương thực hiện tốt công tác rà soát, xác định công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Trong đó, đề cao vai trò người đứng đầu, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

“Phong trào thi đua phải được triển khai thực chất, lấy kết quả kiểm chứng thực tế làm thước đo đánh giá. Các địa phương cần kết hợp chặt chẽ giữa giải pháp trước mắt và giải pháp căn cơ, vừa không để xảy ra tình trạng ùn ứ, tồn đọng rác thải trong giai đoạn chuyển tiếp, vừa tập trung tháo gỡ dứt điểm các "điểm nghẽn" về cơ sở xử lý rác tập trung”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh yêu cầu./.