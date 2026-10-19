Cà Mau đạt giải tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Đến dự lễ trao giải có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Cuộc thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi nhận được 905.681 tác phẩm dự thi ở các thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip từ cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong nước và kiều bào, các chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài.

Tác giả Võ Hoàng Tặng, đơn vị tỉnh Cà Mau (thứ chín từ trái sang), nhận giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 16 đơn vị và vinh danh 165 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc (gồm 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng).

Trong đó, tỉnh Cà Mau vinh dự có tác giả Võ Hoàng Tặng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Tiến, đạt giải Khuyến khích ở thể loại báo in với tác phẩm “Chiến đấu viên mang quân hàm xanh trên mặt trận tư tưởng của Đảng”. Thành tích này ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của tác giả, góp phần lan toả hình ảnh chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vững vàng trên mặt trận tư tưởng.

Tác giả Võ Hoàng Tặng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Tiến, chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu - năm 2026 tại Hà Nội.

Cuộc thi là hoạt động chính trị - tư tưởng quan trọng, không chỉ khẳng định vai trò của công tác chính luận, tuyên truyền trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, mà còn gửi gắm thông điệp: Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hãy trở thành một chủ thể có trách nhiệm trên mặt trận tư tưởng, góp phần giữ vững niềm tin, củng cố đồng thuận xã hội và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.