Cà Mau: Đại biểu Quốc hội lắng nghe, ghi nhận ý kiến cử tri

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Tân Hưng, kết nối trực tuyến với Tòa nhà Quốc hội và các điểm cầu xã Sông Đốc, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

Tại điểm cầu Quốc hội có ông Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu chính xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương phản ánh nhiều vấn đề gắn với đời sống, sản xuất và công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trong đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư được cử tri quan tâm. Người dân đề nghị tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa tội phạm và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Tại các điểm cầu trực tuyến các xã Sông Đốc, Nguyễn Việt Khái cũng thu hút đông đảo bà con cử tri quan tâm, theo dõi buổi tiếp xúc

Vấn đề giá điện cũng được cử tri phản ánh. Người dân đề nghị cơ quan chức năng thông tin rõ về giá điện, đồng thời nghiên cứu giải pháp phù hợp, hạn chế tác động đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều gợi mở những vấn đề để bà con cử tri đóng góp ý kiến trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Về hạ tầng, cử tri kiến nghị quan tâm đầu tư, hoàn thiện giao thông nông thôn tại những khu vực còn khó khăn. Một số tuyến đường chưa được đầu tư đồng bộ ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối giữa các khu dân cư.

Bà con cử tri nêu lên những kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông nông thôn và tình trạng giá điện tăng cao hiện nay

Công tác bảo đảm ANTT cơ sở và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường cũng được bà con cử tri quan tâm, kiến nghị

Cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là việc vứt rác xuống sông, kênh rạch. Người dân đề nghị tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý hành vi xả rác và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều tiếp thu những kiến nghị của bà con cử tri và giải đáp những nội dung theo thẩm quyền

Lắng nghe các ý kiến, Thiếu tướng Hồ Việt Triều ghi nhận, trao đổi và làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị cần cơ quan chức năng xem xét, đại biểu tiếp thu để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp để phản ánh tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.