Cà Mau đã vận động hơn 14.000 lượt người đăng ký hiến máu

Chương trình hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo sinh viên, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn các phường Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành tham gia.

Với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng, chương trình đã tiếp nhận 150 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Các tình nguyện viên được khám tầm soát, đo huyết áp trước khi hiến máu.

Theo chị Hồ Quý Nhi, Phó Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã vận động được 14.000 lượt người đăng ký hiến máu và tiếp nhận 13.311 đơn vị máu, đạt 55% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày càng lan toả sâu rộng, trở thành hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân.

Đoàn viên phường Hiệp Thành bày tỏ tự hào với giấy chứng nhận tham gia hiến máu trên tay.

Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia đối với cộng đồng, mang thêm hy vọng sống cho những bệnh nhân đang cần máu./.