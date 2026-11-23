Cà Mau đa dạng hóa mô hình tuyên truyền, đưa pháp luật đến người dân

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau xác định việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động quần chúng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, ngư dân ven biển và nhân dân trên các cụm đảo là giải pháp then chốt góp phần bảo vệ khu vực biên giới.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, từ địa bàn còn nhiều khó khăn, hạn chế về hạ tầng và kết nối giao thông, đến nay, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng, an ninh được giữ vững, thế trận lòng dân ngày càng được vững chắc. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Bộ đội biên phòng.

Thời gian qua, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau triển khai nhiều mô hình tuyên truyền sát thực tế. Các mô hình tiêu biểu như: "Tổ tàu thuyền an toàn", "Tổ tự quản an ninh trật tự", "Ấp điểm không có tội phạm tệ nạn xã hội", "Tiếng loa biên phòng" hay "Đội tuyên truyền pháp luật học đường" đã đưa pháp luật đến tận người dân, tạo niềm tin để đồng bào dân tộc thiểu số cùng tham gia thực hiện.

Nhiều mô hình, phong trào phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Cà Mau - địa phương có vùng biển rộng, với hàng nghìn tàu cá và đa dạng hoạt động kinh tế trên biển. Điển hình như, Biên phòng tỉnh đã phối hợp tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), không xâm phạm vùng biển nước ngoài, không sử dụng ngư cụ, phương thức khai thác hủy diệt… Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý, góp phần thực hiện mục tiêu chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là nhiệm vụ gắn với bảo vệ chủ quyền, vừa liên quan trực tiếp đến uy tín quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vững.

Người dân Cà Mau

Qua 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, hàng trăm tập thể và cá nhân đã được tặng bằng khen, giấy khen và Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia".

"Các mô hình, phong trào đã cụ thể hóa chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát huy vai trò nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đưa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trở thành trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân", Phó Chủ tịch Lê Văn Sử nhấn mạnh.

Chăm lo sinh kế, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Cùng với công tác tuyên truyền pháp luật, Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau chú trọng chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và hộ khó khăn khu vực biên giới. Nhiều chương trình giàu tính nhân văn được triển khai hiệu quả như: "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng", "Lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối", "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" hay "Tết thấm tình quân dân".

Những hoạt động hỗ trợ sinh kế, nhà ở, khám bệnh cấp thuốc đã xây dựng hình ảnh đẹp của người lính biên phòng gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân.

Với đặc thù tỉnh ven biển, Cà Mau thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, dông lốc, sạt lở và sự cố trên biển, trong khi năng lực ứng phó của người dân còn hạn chế. Bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng nòng cốt bám dân, bám biển, kịp thời thông tin kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão, hỗ trợ nhân dân và tham gia cứu hộ cứu nạn, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.

Qua 10 năm thực hiện phong trào Dân vận khéo, Biên phòng tỉnh đã duy trì 7 mô hình tiêu biểu, nhân rộng 4 mô hình, vận động nguồn lực hỗ trợ khoảng 16.000 lượt người dân, giúp nhà ở và sinh kế cho khoảng 3.500 hộ gia đình với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng.

Nhìn lại kết quả những năm qua, ông Lê Văn Sử khẳng định: "Điều đáng quý không chỉ là có nhiều mô hình, chương trình đã được thực hiện, mà quan trọng hơn là từ những mô hình cụ thể đã tạo dựng được niềm tin, từ niềm tin đã tạo ra sự đồng thuận, từ sự đồng thuận đã tạo thành sức mạnh của nhân dân và từ sức mạnh nhân dân đã góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc".

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân vùng biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển vững về chính trị, mạnh về kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và vững chắc về thế trận lòng dân.