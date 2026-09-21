Cà Mau: Đa dạng hoạt động giúp phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Mô hình trồng rau màu giúp hội viên, phụ nữ tăng thu nhập

Cụ thể, Hội LHPN xã Quách Phẩm (tỉnh Cà Mau) vừa phát động mô hình trồng rau màu trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Mô hình được triển khai với mục tiêu vận động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tận dụng diện tích đất trống quanh nhà, vườn hộ hoặc những khu đất phù hợp để trồng các loại rau, củ, quả phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, góp phần tạo nguồn thực phẩm sạch, an toàn, tiết kiệm chi phí và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thông qua mô hình, Hội mong muốn nâng cao tinh thần chủ động, cần cù, sáng tạo của phụ nữ trong lao động sản xuất; góp phần tăng thu nhập, giảm chi phí sinh hoạt và cải thiện chất lượng bữa ăn gia đình. Đồng thời, mô hình góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương.

Hội LHPN xã Long Điền (tỉnh Cà Màu) ra mắt Tổ phụ nữ đan đát giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế.

Trong khi đó, Hội LHPN phường Giá Rai phối hợp Hội LHPN tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tập huấn "Kỹ năng kinh doanh" cho 60 đại biểu là hội viên phụ nữ làm chủ, nữ tham gia quản lý trong doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác. Với mục tiêu nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, lớp tập huấn trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết thực, giúp chị em chủ động thích ứng với yêu cầu mới của thị trường, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh và phát triển sản phẩm. Đặc biệt, các học viên được tiếp cận những nội dung về chuyển đổi số trong hoạt động thương mại, livestream bán hàng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế bao bì, nhãn mác, giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Hội LHPN xã Long Điền (tỉnh Cà Mau) ra mắt Tổ phụ nữ đan đát ấp Doanh Điền và ấp Thạnh 2 với 22 thành viên tham gia. Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, mở ra cơ hội để hội viên phụ nữ cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, tạo thêm việc làm và từng bước nâng cao thu nhập.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh Cà Mau đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã cho 80 học viên là cán bộ Hội các cấp và nữ lãnh đạo, quản lý các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiềm năng trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên chia sẻ 2 chuyên đề về hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ gắn với Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" (Đề án 2415), Đề án"Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (Đề án 01) của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; Điều kiện, quy trình phát triển doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng thiết thực cho học viên trong quá trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế mà còn góp phần nâng cao năng lực kết nối, tư vấn, đồng hành cùng phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

Thông qua lớp tập huấn, Hội LHPN tỉnh Cà Mau mong muốn đội ngũ cán bộ Hội và nữ lãnh đạo các mô hình kinh tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác Hội trên địa bàn tỉnh.