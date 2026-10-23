Cà Mau công bố nhiều quyết định đưa nhân sự chủ chốt về cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Ngời giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TIỆP KHẮC).

Các quyết định nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tại xã Sông Đốc và xã Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau, đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định: đồng chí Lê Văn Ngời, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Đặng Trí Thủ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Thời, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TIỆP KHẮC)

Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đến dự hội nghị và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định: đồng chí Võ Văn Lực, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi; đồng chí Phạm Thanh Chờ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng (bìa trái) trao Quyết định chỉ định đồng chí Lê Văn Ngời giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TIỆP KHẮC)

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đến dự, chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Bản, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Phích, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt vừa được chỉ định luân chuyển về cơ sở. (Ảnh: TIỆP KHẮC)

Tại các nơi trao quyết định về nhân sự, lãnh đạo tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ là công tác thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm rèn luyện, đánh giá cán bộ qua thực tiễn, phát huy năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương trong tình hình mới.

Tân Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) Lê Văn Ngời phát biểu hứa hẹn tại lễ công bố quyết định. (Ảnh: TIỆP KHẮC)

Trên cơ sở đó, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, sớm tiếp cận địa bàn, bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương theo tinh thần nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng (thứ 6 từ trái qua), cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Đốc chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc Lê Văn Ngời. (Ảnh: TIỆP KHẮC)

Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã được yêu cầu tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Bí thư Đảng uỷ tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương.