Cà Mau công bố chuỗi sự kiện văn hóa, kinh tế trong cao điểm tháng 11/2026

Quang cảnh buổi họp báo vào chiều 20/10 tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn của tỉnh Cà Mau đã chính thức thông tin đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về chuỗi sự kiện văn hóa, kinh tế, du lịch quy mô lớn diễn ra trong cao điểm tháng 11/2026.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Tôm Cà Mau-Vươn tầm thế giới”, diễn ra từ ngày 21-23/11/2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Lý Vỹ Triều Dương thông tin tại họp báo về chuỗi sự kiện lớn diễn ra trong tháng 11/2026 tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Với quy mô khoảng 350 gian hàng trưng bày thành tựu ngành tôm, sản phẩm OCOP, mô hình tôm sinh thái, tôm-lúa và ứng dụng công nghệ cao…, sự kiện Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 dự kiến thu hút khoảng từ 8.000-10.000 lượt khách.

Đại diện lãnh đạo cấp sở, ngành và tương đương tại Cà Mau tham dự họp báo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong khuôn khổ Festival, tỉnh Cà Mau phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam, nhằm định vị lại ngành tôm theo hướng xanh, bền vững, cùng Hội nghị kết nối cung cầu và giao thương với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, nhà nhập khẩu trong và ngoài nước.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh (bên phải) phát biểu tại họp báo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Song hành cùng Festival Tôm là chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa-Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”, diễn ra từ ngày 21-25/11/2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau thông tin tại họp báo về sự kiện Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là Chương trình nghệ thuật khai mạc đặc sắc kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp (truyền hình trực tiếp trên sóng VTV10 ngày 21/11), Đêm hội Văn hóa các dân tộc Kinh-Hoa-Khmer, diễu hành xe tuyên truyền đường phố, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ, Liên hoan Múa và nhạc Ngũ âm Khmer, cùng Giải Marathon Cà Mau 2026 Cúp PETROVIETNAM và Giải đua vỏ máy Composite mở rộng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Nam Phong phát biểu định hướng tuyên truyền quý IV năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đáng chú ý, hình ảnh và thương hiệu Cà Mau còn lan tỏa mạnh mẽ ra ngoài tỉnh thông qua chuỗi sự kiện quảng bá: Không gian xúc tiến thương mại, du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 13-18/11 tại phường Bình Đông) và sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” tại Thủ đô Hà Nội (từ ngày 24-29/11, tại Royal City), mang đặc sản OCOP và các cơ hội đầu tư kinh tế biển đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu kết luận tại buổi họp báo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chủ trì tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, chuỗi sự kiện tháng 11 tới đây tại Cà Mau không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị ngành tôm, thu hút đầu tư và phát triển du lịch, mà còn góp phần tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Đây còn là dịp để Cà Mau khẳng định vị thế “thủ phủ tôm”, quảng bá hình ảnh con người Đất Mũi-Cà Mau năng động, nghĩa tình, góp phần tạo động lực bứt phá kinh tế-xã hội bền vững trong kỷ nguyên mới.