Cà Mau công bố chuỗi sự kiện văn hóa, kinh tế quy mô lớn trong tháng 11

UBND tỉnh Cà Mau vừa công bố chuỗi hoạt động văn hóa, kinh tế, du lịch diễn ra trong tháng 11/2026, nổi bật là Festival Tôm lần thứ II, chương trình “Xin chào Cà Mau” tại TP.HCM và Hà Nội cùng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Chuỗi sự kiện hướng đến quảng bá hình ảnh địa phương, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, phát triển du lịch và giới thiệu bản sắc văn hóa của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Không gian quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch tỉnh Cà Mau gắn với sự kiện “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông”, diễn ra từ ngày 13 đến 18/11 tại TP.HCM.

Cà Mau họp báo quý III, thông tin về chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Với chủ đề “Kết nối cung cầu - Nâng tầm sản phẩm - Phát triển bền vững”, chương trình dự kiến có 90 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản của Cà Mau, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp với hệ thống phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, chủ đề “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới”, diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 20h ngày 21/11.

Festival dự kiến có khoảng 350 gian hàng, thu hút 8.000-10.000 lượt khách tham quan. Các khu trưng bày giới thiệu thành tựu ngành tôm, sản phẩm OCOP, mô hình nuôi tôm sinh thái, tôm - lúa và ứng dụng công nghệ cao.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 diễn ra ngày 22/11, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Cà Mau đồng chủ trì. Hội nghị tập trung định vị lại ngành tôm theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, đồng thời thúc đẩy kết nối cung cầu, giao thương và khảo sát thực tế vùng nuôi.

Bên cạnh hoạt động kinh tế, Festival còn có các chương trình quảng diễn ẩm thực, trải nghiệm gắn với con tôm Cà Mau và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm mang chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới” diễn ra từ ngày 21 đến 25/11. Các chương trình đáng chú ý gồm Đêm hội Văn hóa các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, liên hoan nghệ thuật truyền thống, không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề.

Sau các hoạt động tại TP.HCM và Cà Mau, chương trình “Xin chào Cà Mau” dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 29/11 tại Quảng trường Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, thông tin một số hoạt động tại buổi họp báo.

Sự kiện hướng đến kết nối giao thương sản phẩm OCOP, giới thiệu đặc sản, tiềm năng đầu tư và du lịch Đất Mũi đến người tiêu dùng, doanh nghiệp và đối tác tại thị trường phía Bắc. Dự kiến, khoảng 30 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh được bố trí tại đây.

Ngoài các hoạt động xúc tiến thương mại, tháng 11, Cà Mau còn tổ chức Giải Marathon Cà Mau 2026 Cúp PETROVIETNAM trong hai ngày 14 và 15/11, cùng Giải đua vỏ máy Composite mở rộng lần thứ IV vào ngày 22/11.

Thông qua chuỗi sự kiện, địa phương kỳ vọng tăng cường liên kết giữa quảng bá văn hóa, phát triển du lịch và xúc tiến kinh tế, đưa sản phẩm đặc trưng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút đầu tư.