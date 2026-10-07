Cà Mau còn thiếu hơn 1.400 chỉ tiêu công chức, viên chức

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Nhứt báo cáo việc điều chỉnh biên chế do sẽ thành lập thêm phòng chuyên môn tại 32 xã, phường.

Theo báo cáo rà soát mới nhất, khối cán bộ, công chức cấp tỉnh hiện còn thiếu 482 chỉ tiêu, cấp xã thiếu 484 chỉ tiêu.

Đối với khối viên chức cấp tỉnh, khối Đảng và MTTQ cần thêm 40 chỉ tiêu, trong khi khối chính quyền vượt 30 chỉ tiêu so với biên chế được giao. Đối với viên chức cấp xã, khối Đảng và MTTQ vượt 2 chỉ tiêu, riêng khối chính quyền còn 406 chỉ tiêu chưa tuyển dụng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy cho biết trong tháng 10 này sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền phương án điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo sở, ngành dôi dư so với quy định.

Đánh giá chung cho thấy, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, các cơ quan, đơn vị tại Cà Mau đã chủ động rà soát, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát, bố trí công chức chuyên môn phù hợp với năng lực, trình độ và vị trí việc làm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý biên chế dựa trên kết quả đánh giá năng lực thực tế gắn với từng vị trí công tác; kiên quyết xem xét, điều chuyển đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ đồng thời chỉ đạo tổ chức sớm các kỳ thi tuyển công chức, viên chức; đổi mới phương thức thi tuyển theo hướng thực chất, khách quan, công khai, nhằm lựa chọn đúng người, đáp ứng ngay công việc.

"Ngay trong tháng 10 này, các cơ quan chuyên môn phải tham mưu phương án cụ thể để tăng cường cán bộ có trình độ khoa học - công nghệ cho cấp uỷ xã, phường", Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh.

Cà Mau sẽ đổi mới công tác thi tuyển công chức, viên chức theo hướng thực chất, khách quan, công khai. (Ảnh chụp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thuận).

Đối với công tác luân chuyển và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ và MTTQ tỉnh rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ cấp trưởng phòng để xây dựng kế hoạch luân chuyển về cơ sở; đồng thời phân nhóm rõ ràng (cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm,...) để có định hướng đào tạo, rèn luyện thực tế đúng quy trình, chặt chẽ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh uỷ giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ khẩn trương triển khai số hoá toàn bộ dữ liệu cán bộ trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hệ thống dùng chung, liên thông giữa khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền, nhằm hiện đại hoá công tác quản lý cán bộ./.