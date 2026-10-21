Cà Mau có thêm dự án nhà máy điện gió gần 4.000 tỷ đồng, công suất 100 MW

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

Theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND, dự án Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Tam Giang Tây được triển khai tại các xã Tân Ân, Tam Giang, Năm Căn và Đất Mới, tỉnh Cà Mau, với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện.

Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 11,75 ha, trong đó 8,65 ha là đất sử dụng có thời hạn và 3,10 ha là đất sử dụng tạm thời. Diện tích khảo sát khu vực biển khoảng 760 ha, trong đó hành lang an toàn khu vực bố trí turbine có diện tích 301,7 ha, là phần diện tích đề nghị giao khu vực biển.

Theo phương án đầu tư, nhà máy sẽ lắp đặt 12 turbine gió, mỗi turbine có công suất khoảng 8,5 MW. Hệ thống cáp ngầm 35 kV được xây dựng để kết nối các turbine và đấu nối về trạm biến áp 220 kV. Dự án đồng thời đầu tư hệ thống đường giao thông đến trạm biến áp và khu quản lý, vận hành.

Dự án cũng bao gồm trạm biến áp 220 kV Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Tam Giang Tây (Cà Mau 3), công suất 125 MVA, có dự phòng mở rộng để phục vụ đấu nối các dự án nguồn điện trong khu vực và chia sẻ hạ tầng truyền tải. Bên cạnh đó, tuyến đường dây 220 kV mạch kép dài khoảng 24 km sẽ được xây dựng để đấu nối chuyển tiếp vào một mạch đường dây 220 kV Năm Căn - Cà Mau 2.

Tổng vốn đầu tư dự án là 3.932 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 786,4 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn huy động đạt 3.145,6 tỷ đồng, tương đương 80% tổng vốn đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo tiến độ được chấp thuận, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong vòng 36 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Trong đó, công tác chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở được thực hiện trong 15 tháng. Thủ tục, đàm phán và ký hợp đồng mua bán điện cũng có thời hạn 15 tháng.

Công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai và nghĩa vụ tài chính dự kiến hoàn thành trong 18 tháng. Dự án dự kiến khởi công trong vòng 18 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư, đồng thời đặt mục tiêu phát điện lên lưới và bán điện thương mại trong vòng 36 tháng.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục về đất đai, khu vực biển và bảo vệ môi trường.

Các sở, ngành liên quan cùng UBND các xã Tân Ân, Tam Giang, Năm Căn và Đất Mới có trách nhiệm phối hợp quản lý, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm dự án tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với quy hoạch. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ bổ sung nguồn điện từ năng lượng tái tạo, góp phần phát triển hạ tầng năng lượng tại tỉnh Cà Mau.