Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt phát biểu. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Nhứt, Cà Mau có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động, đây được xem là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội luôn là nhiệm vụ được tỉnh quan tâm. Năm 2026, tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 59.700 người, trong đó có hơn 1.700 người đi làm việc ở nước ngoài, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân.

Ông Nguyễn Minh Nhứt thông tin, hiện nay tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 7.600 lao động, với 40 vị trí việc làm ở nhiều ngành nghề lĩnh vực. Tỉnh luôn nắm bắt nhu cầu thị trường và tìm kiếm doanh nghiệp tuyển dụng phù hợp cho người lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Sở đang tiếp tục phối hợp doanh nghiệp tuyển dụng lao động nhằm giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, công khai điều kiện làm việc, thu nhập, chế độ chính sách cho người lao động. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm và các đơn vị phối hợp tăng cường tư vấn, kết nối tuyển dụng.

Tại Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026, có gần 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng, trong đó có 3 công ty trong nước còn lại phần lớn là công ty tuyển dụng lao động nước ngoài. Trong đó, ngành nghề tuyển dụng tập trung vào chế biến, xây dựng, nông nghiệp, sản xuất, chế tạo.

Anh Trần Đức Cường, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua ở địa phương có nhiều lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc với mức thu nhập khá cao, từ đó giúp nâng cao đời sống gia đình vươn lên khá giàu. Bản thân anh cũng muốn đi lao động tại nước ngoài, nên đến với ngày hội việc làm tìm hiểu thông tin, tìm kiếm cơ hội.

Đoàn viên thanh niên Cà Mau tìm hiểu cơ hội việc làm tại ngày hội. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Theo Đại tá Hoàng Duy Cường (Ban Trường Sơn Nam, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn), hiện đơn vị đang triển khai thi công Cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai với nhu cầu lao động rất lớn. Do vậy, việc tìm kiếm nguồn lao động phổ thông, lao động chuyên môn cao đang được đơn vị tích cực triển khai tại địa phương. Việc tuyển dụng lao động tại địa phương giúp đơn vị có nguồn lao động ổn định, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau Bà Quách Thanh Thoảng cho biết, thông qua các hoạt động tư vấn, kết nối và cung cấp thông tin đa chiều, ngày hội góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ người lao động tiếp cận việc làm phù hợp, có cơ hội làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng trợ lý ảo AI, website và mạng xã hội để tiếp nhận hồ sơ, kết nối cung cầu lao động nhanh chóng, hiệu quả.