Cà Mau có 3 nông dân được tuyên dương 'Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới'

Ba nông dân được xét chọn đạt danh hiệu trên sẽ tham dự chuỗi sự kiện “Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới” và được tuyên dương trong các hoạt động diễn ra ngày 10 và 11/10 tại Hà Nội. Đây là dịp tôn vinh những nông dân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ông Nguyễn Hữu Ánh, một trong 3 gương “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” của tỉnh Cà Mau.

Bà Tiêu Việt Tiên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, cho rằng việc 3 nông dân của tỉnh được xét chọn và tuyên dương là niềm vinh dự đối với cá nhân các nông dân, đồng thời là niềm tự hào của các cấp Hội Nông dân nói riêng và bà con nông dân Cà Mau nói chung.

Theo bà Tiêu Việt Tiên, qua thực tiễn sản xuất, ngày càng có nhiều nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương. Việc ghi nhận, tuyên dương những nông dân tiêu biểu sẽ góp phần lan toả những cách làm hay, mô hình hiệu quả và tinh thần sáng tạo trong cộng đồng nông dân.

Việc ghi nhận, tuyên dương những nông dân tiêu biểu sẽ góp phần lan toả những cách làm hay, mô hình hiệu quả và tinh thần sáng tạo trong cộng đồng nông dân (Trong ảnh: Nông dân thu hoạch tôm siêu thâm canh ở Xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau).

“Những nông dân được tuyên dương là những gương tiêu biểu để hội viên, nông dân học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đây cũng là động lực để nông dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và nâng cao giá trị sản phẩm”, bà Tiêu Việt Tiên chia sẻ.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau tiếp tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; khuyến khích hội viên đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, từng bước thích ứng với yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững./.