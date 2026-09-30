Cà Mau có 3 điển hình được biểu dương toàn quốc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Ba điển hình của tỉnh Cà Mau được biểu dương gồm: Ban Công tác Hội quần chúng và công tác xã hội, Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; bà Nguyễn Hồng Mơ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Giang; ông Nguyễn Văn Công, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Hiệp Vinh, xã An Trạch, .

Qua 10 năm thực hiện các chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, công tác phối hợp được triển khai đồng bộ, từng bước đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương và đồng chí Hà Thị Nga, Uỷ viên Ban Chấp hành

Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân điển hình tiên tiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 54 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016-2026. Trong đó, Cà Mau có 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, xây dựng các mô hình tự quản và tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Ông Mai Thành Đống, Phó Trưởng ban Công tác Hội quần chúng và công tác xã hội, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ hai từ trái sang, hàng đầu tiên) đại diện tập thể nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Ban Công tác Hội quần chúng và công tác xã hội, Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tham mưu, phối hợp triển khai các chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và Công an tỉnh, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Giai đoạn 2016-2026, đơn vị phối hợp tổ chức hơn 110.000 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 5,5 triệu lượt người tham gia; xây dựng, duy trì và nhân rộng 1.882 mô hình bảo đảm ANTT, trong đó có 15 mô hình được Bộ Công an thông báo nhân rộng trên toàn quốc.

Các mô hình từng bước nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong cộng đồng dân cư, huy động người dân tham gia giữ gìn ANTT, góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ hướng mạnh về cơ sở.

Bà Nguyễn Hồng Mơ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Giang (thứ hai từ trái sang) tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Với vai trò Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Giang, bà Nguyễn Hồng Mơ chủ động tham mưu cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều mô hình tự quản về ANTT như camera an ninh, cổng an ninh và các mô hình phòng, chống tội phạm được xây dựng, phát huy hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được chú trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khuyến khích người dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp nguồn tin phục vụ công tác bảo đảm ANTT.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Hồng Mơ tích cực phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết, chăm lo hộ nghèo và các đối tượng yếu thế.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tam Giang, nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Hồng Mơ là cán bộ Mặt trận tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát cơ sở và gần gũi với Nhân dân. Đồng chí luôn chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Bà Nguyễn Hồng Mơ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Giang nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị.

Từ sự gắn kết giữa công tác vận động quần chúng với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Tam Giang có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định ở cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại ấp Hiệp Vinh, xã An Trạch, ông Nguyễn Văn Công, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, luôn phát huy vai trò nêu gương, gần dân, sát cơ sở, trực tiếp vận động Nhân dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn về ANTT.

Giai đoạn 2016-2026, ông Nguyễn Văn Công vận động người dân xây dựng, duy trì các mô hình camera an ninh, đèn đường, cổng an ninh tự quản; tổ chức hơn 50 cuộc tuyên truyền pháp luật, tham gia hoà giải nhiều vụ việc phức tạp, góp phần giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Ông Nguyễn Văn Công, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Hiệp Vinh, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau (thứ hai từ phải sang) chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, tại Hội nghị biểu dương toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Công cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an trong cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng; vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững địa bàn không phát sinh tệ nạn ma tuý.

Trung tá Lưu Quốc Khởi, Trưởng Công an xã An Trạch, cho biết: “Đồng chí Nguyễn Văn Công rất trách nhiệm, tâm huyết với công tác ở cơ sở, luôn phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong bảo đảm ANTT. Đồng chí thường xuyên gần dân, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, vận động xây dựng các mô hình camera, đèn đường, cổng an ninh tự quản và tham gia hoà giải, cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi”.

Ông Nguyễn Văn Công, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Hiệp Vinh, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau (hàng trước, giữa) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị biểu dương toàn quốc.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của ông Nguyễn Văn Công góp phần tạo sự đồng thuận, gắn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy tinh thần tự quản của người dân trong bảo vệ ANTT và xây dựng khu dân cư ổn định, an toàn.

Ba điển hình của Cà Mau được biểu dương tại Hội nghị là những minh chứng cho hiệu quả của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ tuyên truyền, vận động, hoà giải đến xây dựng các mô hình tự quản, các cách làm đều hướng tới phát huy vai trò của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Được biểu dương tại Hội nghị toàn quốc là sự ghi nhận đối với những đóng góp của tập thể và các cá nhân trong 10 năm qua, đồng thời góp phần lan toả các mô hình, cách làm hiệu quả, tạo động lực để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, bền vững; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng lực lượng Công an xây dựng địa bàn an toàn, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở./.