Cà Mau có 2 tác phẩm đoạt Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ XVII

Lễ trao giải do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026).

Đại biểu tham dự Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026, diễn ra tại Hà Nội.

Tại mùa giải lần thứ XVII, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 2.767 tác phẩm tham dự. Qua quá trình xét chọn, 90 tác phẩm xuất sắc được trao giải ở các thể loại truyền hình, phát thanh, báo điện tử, báo in và ảnh báo chí, gồm 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải Khuyến khích.

Trong đó, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau có 2 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích, gồm: loạt bài 3 kỳ “Vững biên cương, gắn kết tình quân” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Thắm, đoạt giải ở thể loại báo in; phóng sự truyền hình “30 năm bếp lửa vẫn hồng” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Thắm và Hàn Nguyễn Tiến Luận.

Bà Hà Thị Nga, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Hà Thị Nga, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, các tác phẩm tham dự giải năm nay thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài, đồng thời được đầu tư nghiêm túc cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.

Bên cạnh đó, hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên được khai thác ở nhiều góc độ, từ công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước đến thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Qua từng tác phẩm, vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân cũng như nỗ lực lắng nghe, tiếp nhận và phản ánh những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân được thể hiện rõ nét.

Ban Tổ chức trao thưởng 4 tác phẩm đoạt giải A Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026.

Trao thưởng 15 tác phẩm đoạt giải B.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C tại Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026.

Mỗi tác phẩm khai thác một lát cắt riêng nhưng cùng hướng đến lan toả những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng, làm nổi bật tinh thần đoàn kết, gắn bó và trách nhiệm với Nhân dân.

Tác giả Nguyễn Thị Hồng Thắm (phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau) nhận giải thưởng với loạt bài 3 kỳ “Vững biên cương, gắn kết tình quân”.

Được tổ chức qua 17 mùa giải, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2025-2026 khép lại hành trình với tư cách là giải báo chí độc lập do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Từ năm 2027, theo định hướng mới, nội dung về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ trở thành một hạng mục của Giải báo chí Quốc gia.

Tác giả Hàn Nguyễn Tiến Luận (phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau) nhận thưởng giải Khuyến khích thể loại truyền hình.

Việc 2 tác phẩm của Cà Mau được vinh danh tại mùa giải năm nay không chỉ là niềm vui, sự khích lệ đối với các tác giả mà còn góp phần khẳng định vai trò của báo chí địa phương trong lan toả những giá trị đoàn kết, nhân ái và gắn bó cộng đồng./.