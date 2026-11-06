Cà Mau có 1 điển hình tiên tiến và 3 cá nhân được Bộ Công an khen thưởng
Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 trong Công an nhân dân (CAND), tổ chức ngày 6/11 tại Hà Nội, Công an tỉnh Cà Mau có 4 cá nhân được Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Theo đó, Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, được Bộ Công an tuyên dương là 1 trong 10 gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật trong CAND giai đoạn 2024-2026.
(thứ tư từ phải sang), cùng các cá nhân được tuyên dương tại buổi lễ.
3 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen gồm: Trung tá Nguyễn Quỳnh Nga, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; Thượng uý Hồng An Xuyên, cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh; Thượng uý Trần Chí Nguyện, cán bộ Công an xã Khánh Bình.
Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham mưu tổ chức và đạt giải cao tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026.
Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trong CAND do Bộ Công an tổ chức, kết hợp tổng kết công tác truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XVI và Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uý viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.
Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 13 tập thể và 172 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông chính sách, xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong CAND.
Việc 4 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng là sự ghi nhận đối với những đóng góp trong công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Kết quả này cũng khẳng định chất lượng công tác pháp luật của Công an tỉnh Cà Mau, đồng thời tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đưa pháp luật vào thực tiễn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lực lượng và Nhân dân./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ca-mau-co-1-dien-hinh-tien-tien-va-3-ca-nhan-duoc-bo-cong-an-khen-thuong-a134000.html