Cà Mau có 1 điển hình tiên tiến và 3 cá nhân được Bộ Công an khen thưởng

Theo đó, Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, được Bộ Công an tuyên dương là 1 trong 10 gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật trong CAND giai đoạn 2024-2026.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau

(thứ tư từ phải sang), cùng các cá nhân được tuyên dương tại buổi lễ.

3 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen gồm: Trung tá Nguyễn Quỳnh Nga, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; Thượng uý Hồng An Xuyên, cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh; Thượng uý Trần Chí Nguyện, cán bộ Công an xã Khánh Bình.

Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham mưu tổ chức và đạt giải cao tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, chụp ảnh lưu niệm cùng 3 cán bộ Công an tỉnh Cà Mau được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an: Trung tá Nguyễn Quỳnh Nga; Thượng uý Hồng An Xuyên (bìa phải) và Thượng uý Trần Chí Nguyện.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trong CAND do Bộ Công an tổ chức, kết hợp tổng kết công tác truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XVI và Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uý viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 13 tập thể và 172 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông chính sách, xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong CAND.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) cùng lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2026.

Việc 4 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng là sự ghi nhận đối với những đóng góp trong công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kết quả này cũng khẳng định chất lượng công tác pháp luật của Công an tỉnh Cà Mau, đồng thời tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đưa pháp luật vào thực tiễn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lực lượng và Nhân dân./.