Cà Mau chuyển học tập số từ 'biết' sang 'làm được'

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Sáng 8/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ phát động “Ngày hội toàn dân học tập số” với chủ đề “Chuyển đổi số Cà Mau: Từ nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất – phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị” và khai trương Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã bấm nút khai trương Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau có địa chỉ truy cập: kinhteso.camau.gov.vn, tổng kinh phí vận hành cổng gần 1 tỷ đồng/năm. Doanh nghiệp có thể tra cứu: Chính sách, tài liệu, chuyên gia tư vấn, tiếp cận sản phẩm, giải pháp công nghệ, tham gia diễn đàn trao đổi,… Đặc biệt, doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp, hệ thống sẽ phân loại và chuyển yêu cầu đến đầu mối phù hợp cơ quan quản lý, chuyên gia hoặc đơn vị công nghệ để phối hợp xử lý.

Theo ông Võ Kiên Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau cho biết, việc đưa vào hoạt động Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau sẽ là đầu mối kết nối doanh nghiệp với các nguồn lực, giải pháp và dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số. Đồng thời, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin và các chương trình hỗ trợ phù hợp, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số thiết thực, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Cà Mau đã và đang thực hiện quyết liệt các chủ trương của Trung ương về Phong trào “Bình dân học vụ số”. Cụ thể, tỉnh đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 567/KH-UBND ngày 28/9/2026 về tiếp tục xác định nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số của người dân, doanh nghiệp là một trong những trọng tâm của các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Đến nay, tỉnh Cà Mau đã xây dựng 48 khóa học với 109 video bài giảng tập trung vào những kiến thức và kỹ năng thiết thực như: An toàn thông tin cho học sinh trên không gian mạng, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hướng dẫn sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo và công cụ số, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Hiện đã có 37.419 tài khoản đăng ký nền tảng số, tổng số lượt học tập, tương tác và xem bài giảng đạt 489.948 lượt, số lượt học viên hoàn thành các khóa học đạt 80.640 lượt, cùng với 3.059 lượt bình luận, đánh giá các khóa học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân khẳng định, thước đo của bình dân học vụ số không phải là số tài khoản hay số lượng tham gia mà là số người thực sự biết sử dụng công nghệ, ứng dụng những giá trị thiết thực từ việc học tập. Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi người dân biết sử dụng, cán bộ biết khai thác, doanh nghiệp ứng dụng và dữ liệu được đưa vào phục vụ công việc sản xuất. Vì vậy, học tập số trước hết là học kỹ năng thiết thực để mỗi người được tự tin làm việc, giao dịch trong môi trường số.

“Cà Mau không đặt mục tiêu mỗi người trở thành chuyên gia về công nghệ, tỉnh chỉ cần mỗi người dân biết sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả và có ích cho chính mình và cho xã hội. Làm được việc đó, Bình dân học vụ số trở thành một công cụ giúp người dân Cà Mau học tập, làm việc và giải quyết công việc thuận lợi hơn, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, giúp chính quyền phục vụ người dân được tốt hơn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân chia sẻ.

Các đại biểu bấm nút khai trương Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Cũng tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đề nghị sở ban ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ học tập số phải gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng, không tổ chức học theo phong trào, chạy theo số lượng tài khoản. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân có một kỹ năng số thiết thực, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng hướng dẫn trực tiếp cho người dân, nhất là người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, đầu tư cho kỹ năng số chính là đầu tư cho năng lực phát triển của Cà Mau ngày mai. Do đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân hãy chủ động trở thành một người học số. Các doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong việc phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận sử dụng các nền tảng số.