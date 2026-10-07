Cà Mau: Chuyển đổi, cải tạo hai điểm trường không sử dụng làm trụ sở xã Đông Hải

Ngày 7/10, ông Dương Quốc Nhẫn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hải (tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương đã hoàn thành việc cải tạo và đưa các cơ sở vật chất bỏ hoang trước đây làm trụ sở làm việc.

Trụ sở Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau (trước đây là Điểm Trường Mẫu giáo Hướng Dương).

Cụ thể, điểm Trường Mẫu giáo Hướng Dương được chuyển đổi làm trụ sở Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Điểm Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt được bố trí làm trụ sở HĐND, UBND xã và tới đây sẽ đặt Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tại khu vực này.

Bên cạnh đó, Nhà văn hóa ấp Bửu 2 cũng được trưng dụng tạm thời làm nơi làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Hải.

"Đến nay, hạ tầng các công trình cơ bản đã hoàn thiện nâng cấp, bảo đảm điều kiện làm việc ổn định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Song song đó, xã đang mở rộng các tuyến đường giao thông kết nối vào trụ sở các cơ quan, nhằm tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch", ông Nhẫn thông tin thêm.

Trụ sở HĐND - UBND xã Đông Hải (trước đây là Điểm Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt).

Sau khi di dời, trụ sở Đảng ủy xã Đông Hải cũ sẽ xây mới thành Trường Tiểu học Nguyễn Huệ đạt chuẩn quốc gia. Còn trụ sở UBND xã Đông Hải cũ được sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp và bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho Trường Mẫu giáo Phong Lan, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh trên địa bàn xã.

Theo quy hoạch phát triển, xã Đông Hải đang nghiên cứu đề xuất quy hoạch Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung của xã với quy mô khoảng 40ha. Tỉnh Cà Mau cũng định hướng phát triển khu vực này thành khu du lịch sinh thái rừng phòng hộ ven biển, kết nối tham quan điện gió và trải nghiệm không gian phát triển kinh tế đặc thù của địa phương, nhất là phát triển du lịch, điện gió.

Nhà Văn hóa ấp Bửu 2 cũng được trưng dụng tạm thời làm nơi làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Hải.

Trước đó, hai điểm trường, gồm: Trường Mẫu giáo Hướng Dương (2 khối nhà 1 tầng, diện tích 3.500m2); Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (2 khối nhà 1 trệt 1 lầu, diện tích 3.700m2) cùng Nhà văn hóa và đài cấp nước ấp Bửu 2 (1.500m2) thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ, được phê duyệt triển khai từ năm 2014.

Mặc dù, đã hoàn thành từ năm 2022, nhưng các hạng mục rơi vào cảnh hoang hóa, cỏ mọc um tùm và xuống cấp do ảnh hưởng của môi trường nước mặn. Nguyên nhân chính do vị trí xây dựng cách xa các cụm tuyến dân cư từ 4 - 10km, gây khó khăn cho việc vận động học sinh đến trường, đồng thời thiếu kinh phí quản lý, bảo trì thường xuyên.

Việc kịp thời chuyển đổi công năng các công trình không sử dụng thành trụ sở hành chính không chỉ khắc phục tình trạng xuống cấp tài sản công mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng công sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.