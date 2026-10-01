Cà Mau chung tay vì sức khỏe người cao tuổi

Hoạt động tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc cho người cao tuổi sau lễ phát động tại Cà Mau. (ảnh HOÀN THÀNH)

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn vùng sông nước Cà Mau.

Tại Cà Mau, lễ phát động quy tụ hơn 600 đại biểu cấp tỉnh, địa phương cùng hàng trăm người cao tuổi đại diện cho các xã, phường và cơ sở bảo trợ xã hội.

Tặng quà mừng thọ người cao tuổi nhân lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 tại Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị “Tuổi cao-Gương sáng” mà còn cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, cũng như các quyết sách của Chính phủ và chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh Cà Mau nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện với lớp người cao tuổi.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và Sở Y tế Cà Mau vinh danh người cao tuổi có nhiều cống hiến cho địa phương tại lễ phát động. (ảnh HOÀN THÀNH)

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của người cao tuổi là vốn quý của gia đình, cộng đồng và xã hội, là lớp người đã tích lũy bề dày tri thức, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp qua các thế hệ.

Lực lượng y tế Cà Mau tiếp nhận thông tin ban đầu để khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi sau lễ phát động. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Vì lẽ đó, chăm sóc và phụng dưỡng người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà là nghĩa vụ, tình cảm của toàn xã hội. Mỗi hành động thiết thực hôm nay, từ việc khám sức khỏe định kỳ đến trao gửi những phần quà ấm áp… đều thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc của dân tộc, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và cộng đồng…

Đội ngũ y tế Cà Mau đo huyết áp cho các cụ cao tuổi trong đợt khám sàng lọc nhân tháng hành động vì sức khỏe người cao tuổi. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Cà Mau và cộng đồng xã hội tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực hơn nữa đối với người cao tuổi; mỗi gia đình hãy dành nhiều hơn sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc đối với ông bà, cha mẹ; mỗi người dân hãy cùng góp phần xây dựng một môi trường xã hội trong đó người cao tuổi được tôn trọng, chăm sóc và phát huy giá trị…

Hoạt động khám sàng lọc cho người cao tuổi ngay sau lễ phát động tại Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Ngay sau lễ phát động, tỉnh Cà Mau triển khai đồng loạt các hoạt động khám sàng lọc sức khỏe miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe định kỳ và tư vấn các bệnh không lây nhiễm cho các cụ.

Hoạt động khám sàng lọc cho người cao tuổi ngay sau lễ phát động tại Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Đồng thời, chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” tiếp tục được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ mổ mắt, thay thủy tinh thể cho người cao tuổi hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các địa phương trong tỉnh Cà Mau cũng đồng loạt triển khai các hoạt động thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ các cụ từ 70 đến 100 tuổi theo Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND (ngày 9/12/2025) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, bảo đảm trang trọng thiết thực, ý nghĩa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi (thứ 6 từ phải qua) tặng quà mừng thọ người cao tuổi tại lễ phát động. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Cùng với đó, nhiều mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng, các câu lạc bộ văn hóa, thể thao của người cao tuổi tiếp tục được duy trì và nhân rộng, tạo không khí sinh hoạt tích cực, kết nối tình đoàn kết trong nhân dân.