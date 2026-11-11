Cà Mau: Chung sức làm đường, thắm tình quân dân ở ấp Mũi

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng nhanh chóng bắt tay vào công việc, người vận chuyển vật liệu, người san lấp mặt bằng, người hỗ trợ thi công. Dù công việc vất vả, mọi người đều tích cực, trách nhiệm, chung sức thực hiện từng phần việc với quyết tâm sớm hoàn thành tuyến đường.

Mỗi phần việc của cán bộ, chiến sĩ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường dài 1,2km.

Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu huy động khoảng 5 ngày công để hoàn thành tuyến đường dài 1,2km. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân Ban CHQS xã Đất Mũi tích cực vận chuyển vật liệu, góp sức xây dựng đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trường, Trưởng Ban Nhân dân ấp Mũi, xã Đất Mũi chia sẻ: “Tuyến đường hoàn thành sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và làm ăn của bà con. Chúng tôi rất phấn khởi khi có sự chung tay hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã và Đồn Biên phòng Đất Mũi”.

Dân quân Ban CHQS xã Đất Mũi (Cà Mau) tích cực vận chuyển vật liệu, góp sức xây dựng đường giao thông nông thôn.

Việc làm tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang với nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định phương châm gần dân, sát dân, giúp dân bằng những việc làm cụ thể; góp phần củng cố khối đoàn kết quân - dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trên vùng đất cực Nam Tổ quốc.