Những ngày qua, do ảnh hưởng của triều cường, mực nước trên các tuyến sông, kênh, rạch dâng cao, cuốn theo nhiều rác thải sinh hoạt, lục bình, cành cây và vật liệu trôi dạt. Khi nước rút, lượng rác này tập trung dọc hai bên bờ sông Thị Tường, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân. Trước thực trạng đó, Ban CHQS xã Hưng Mỹ đã chủ động phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức thu gom, xử lý rác thải, góp phần trả lại cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp cho tuyến sông.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ cùng đoàn viên, hội viên ra quân thu gom rác thải ven sông Thị Tường.

Tham gia hoạt động có khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể. Ngay từ sáng sớm, các lực lượng đã có mặt tại khu vực cống Đá Kênh 4, khẩn trương triển khai công việc. Người thu gom rác ven bờ, người phát quang cây cỏ, người vận chuyển rác đến nơi tập kết. Dù địa hình ven sông nhiều bùn đất, công việc gặp không ít khó khăn, nhưng mọi người đều tích cực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Không chỉ trực tiếp tham gia lao động, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên còn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác xuống sông, kênh, rạch.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ (tỉnh Cà Mau) phối hợp với đoàn viên, thanh niên tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Phấn khởi trước việc làm thiết thực của các lực lượng, ông Nguyễn Minh Triều, người dân sinh sống ven sông Thị Tường, chia sẻ: “Mỗi khi triều cường dâng cao, rác từ nhiều nơi trôi về rồi đọng lại dọc bờ sông, vừa mất vệ sinh, vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con. Thấy cán bộ, chiến sĩ và các đoàn thể đến giúp dân dọn dẹp, chúng tôi rất vui. Mong hoạt động được duy trì thường xuyên để dòng sông luôn sạch đẹp”.

Rác thải sinh hoạt được thu gom, tập kết để vận chuyển, xử lý theo quy định.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ, đây không chỉ là hoạt động vệ sinh môi trường mà còn là việc làm cụ thể hóa phương châm gắn bó với nhân dân, hướng hoạt động của lực lượng vũ trang về cơ sở. Qua những phần việc thiết thực, lực lượng dân quân tự vệ góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề dân sinh, xây dựng nông thôn mới và củng cố tình đoàn kết quân dân.