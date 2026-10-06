Cà Mau chuẩn bị Tết Quân Dân năm 2027

Đó là yêu cầu của đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tết Quân Dân tỉnh Cà Mau, tại cuộc họp triển khai chương trình Tết Quân Dân năm 2027, sáng 6/10.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tết Quân Dân năm 2027 phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp nhằm thống nhất về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, địa bàn, các công trình, phần việc cũng như nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Ban tổ chức Tết Quân Dân tỉnh Cà Mau và các đại biểu tham dự họp triển khai chương trình Tết Quân Dân năm 2027.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tết Quân Dân, nhấn mạnh: Tết Quân Dân nhằm bồi đắp, lan toả truyền thống đoàn kết quân dân. Qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là hộ nghèo và các gia đình chính sách. Hoạt động này cũng góp phần khơi dậy niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong xây dựng, phát triển địa phương.

Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tết Quân Dân phát biểu tại cuộc họp.

Đa số ý kiến tại cuộc họp nhất trí ưu tiên chọn các địa phương còn nhiều khó khăn để triển khai chương trình, nhằm giúp địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Theo đó, Ban tổ chức đã chọn 4 xã tổ chức Tết Quân Dân năm 2027 gồm: An Trạch, Tân Tiến, Thanh Tùng và Ninh Thạnh Lợi.

Đồng chí Trương Dũng Tiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cà Mau, thảo luận tại cuộc họp.

Dịp này, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa sẽ được thực hiện như: làm mới và sửa chữa đường giao thông, cầu bê tông; hạ thế lưới điện, lắp đèn chiếu sáng; trùng tu bia tưởng niệm, khu di tích; xây dựng công trình nước sạch; hỗ trợ cất 115 căn nhà; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao tặng nhiều phần quà cho bà con.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tết Quân Dân năm 2027 phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tết Quân Dân đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các sở, ban, ngành và địa phương để tổ chức Chương trình Tết Quân Dân năm 2027 đạt hiệu quả cao nhất. Các đơn vị bám sát kế hoạch đề ra; riêng cấp xã cần chủ động xác định các công trình, phần việc trên địa bàn để theo sát, rà soát, phối hợp và báo cáo tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng thời gian, đạt chất lượng.

Dự kiến, Chương trình Tết Quân Dân năm 2027 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 25/1/2027./.