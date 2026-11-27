Đồng chí Lê Thanh Triều và đồng chí Ngô Vũ Thăng chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về kế hoạch tổ chức chương trình “Mái ấm gia đình Việt” tại Cà Mau.

Thông tin tại buổi làm việc, ông Trần Đình Tài, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, cho biết sau 4 năm triển khai, “Mái ấm gia đình Việt” đã đến 30/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự đồng hành của gần 400 văn nghệ sĩ. Chương trình đã hỗ trợ trực tiếp 366 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó, tại Cà Mau, trước đây có gần 20 gia đình được hỗ trợ.

Ông Trần Đình Tài, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay, Tập đoàn Hoa Sen đã trao trực tiếp 21 tỷ đồng; các văn nghệ sĩ và mạnh thường quân đóng góp 67 tỷ đồng tại hiện trường, cùng hơn 65 tỷ đồng hỗ trợ thêm từ các nhà hảo tâm.

Điểm đặc biệt của chương trình là không thành lập quỹ riêng, không tiếp nhận tiền qua tài khoản; các khoản hỗ trợ được trao trực tiếp đến gia đình nhân vật tại hiện trường ghi hình, dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Chương trình hướng đến mục tiêu hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường, đồng thời lan toả nghị lực vượt khó và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua từng năm, đối tượng được hỗ trợ ngày càng mở rộng, từ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 đến những em mất cha mẹ, bị bỏ rơi hoặc phải sống nương tựa người thân. Trong năm thứ tư, chương trình tiếp tục quan tâm đến sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đứng trước nguy cơ phải dừng việc học đại học.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ ghi hình trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10/1/2027, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, khu vực biểu tượng con tôm, phường An Xuyên.

Không gian tổ chức dự kiến có sức chứa gần 3.000 khán giả. Ban Tổ chức sẽ triển khai thi công sân khấu, nhà bạt từ ngày 31/12/2026 đến ngày 7/1/2027 và hoàn trả mặt bằng sau khi chương trình kết thúc.

Để chuẩn bị cho sự kiện, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức và giao các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan. Trong đó, UBND phường An Xuyên hỗ trợ bố trí mặt bằng, bảo đảm các điều kiện về điện, nước và vệ sinh môi trường; Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; Sở Y tế bố trí lực lượng túc trực trong thời gian diễn ra chương trình.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát, giới thiệu khoảng 30 - 40 trường hợp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để Ban Tổ chức khảo sát, lựa chọn nhân vật. Tỉnh đoàn huy động đoàn viên, thanh niên và lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các hoạt động. Các sở, ngành liên quan phối hợp quảng bá sự kiện, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; đồng thời cung cấp tư liệu về văn hoá, con người và danh thắng Cà Mau để lồng ghép vào chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình, đồng thời cảm ơn Tập đoàn Hoa Sen, HTV và Công ty TNHH Truyền thông Bee đã lựa chọn Cà Mau làm địa điểm ghi hình. Tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức chương trình và giao các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức, HTV trong công tác chuyên môn, kỹ thuật ghi hình; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng cũng đề nghị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương nhằm lan toả ý nghĩa nhân văn của chương trình, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và những nét đặc trưng của Cà Mau đến đông đảo khán giả./.