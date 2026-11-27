Ngày 27/11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức cao điểm mở chuyến bay đầu tiên khai thác trở lại và duy trì các chuyến bay tại tỉnh Cà Mau.

Buổi làm việc giữa UBND tỉnh Cà Mau và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Theo kế hoạch, vào ngày 18/12, Cảng hàng không Cà Mau dự kiến đón 3 chuyến bay đầu tiên của các hãng VASCO, Vietnam Airlines và Vietjet Air. Trong đó, VASCO và Vietnam Airlines khai thác chặng từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Cà Mau, còn Vietjet Air khai thác chặng từ TP Hà Nội về tỉnh Cà Mau; ngày 19/12, Vietravel Airlines dự kiến tiếp tục khai thác chuyến bay từ TP Hà Nội về Cà Mau.

Để chào đón sự kiện, tỉnh Cà Mau dự kiến tổ chức đón tiếp, tặng hoa và quà lưu niệm là sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương cho tổ bay và hành khách trên các chuyến bay đầu tiên. Đồng thời, phối hợp tổ chức lễ khánh thành Cảng hàng không Cà Mau đưa vào khai thác trở lại.

Ngoài ra, tỉnh cũng bố trí 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tại sảnh nhà ga; tổ chức tọa đàm “Cà Mau – Kết nối tiềm năng, mở rộng cơ hội phát triển”, với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu là doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị lữ hành và các đối tác trong, ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, tổ chức đoàn khảo sát (Famtrip) khoảng 50 đại biểu nhằm giới thiệu các điểm đến đặc trưng, kết nối doanh nghiệp và xây dựng tour, tuyến du lịch gắn với đường bay Hà Nội – Cà Mau…

Cùng với các hoạt động trên, tỉnh Cà Mau còn triển khai chương trình truyền thông, quảng bá trên báo chí, nền tảng số và hệ thống tuyên truyền trực quan, góp phần giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của Cà Mau đến người dân, du khách và nhà đầu tư.

Việc Cảng hàng không Cà Mau khai thác trở lại được kỳ vọng tạo thêm động lực kết nối vùng, rút ngắn khoảng cách địa lý, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và mở rộng cơ hội phát triển du lịch, góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển trong thời gian tới.