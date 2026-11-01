Cà Mau chủ động ứng phó hạn, mặn từ sớm

Theo Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 30/10/2026, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, không để bị động khi tình hình diễn biến phức tạp.

Theo dự báo, El Nino có khả năng duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nguy cơ kéo dài đến những tháng đầu mùa hè.

Tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh có thể bắt đầu từ tháng 11/2026 và kéo dài đến khoảng tháng 5/2027.

Dự báo, El Nino có khả năng duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi diễn biến độ mặn, nguồn nước mặt, mức độ thiếu hụt nước và khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất để đánh giá rủi ro, tham mưu UBND tỉnh kích hoạt kịch bản phù hợp.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu kích hoạt ứng phó sớm khi có ít nhất một chỉ số vượt ngưỡng quy định hoặc phát sinh tình trạng thiếu nước sinh hoạt cấp bách, không chờ đủ điều kiện của kịch bản mới triển khai biện pháp.

Theo kế hoạch, 3 kịch bản được xây dựng căn cứ ranh mặn 4‰ và mức thiếu hụt nguồn nước ngọt. Kịch bản 1 áp dụng khi ranh mặn xâm nhập dưới 25km, nguồn nước cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Kịch bản 2 khi ranh mặn từ trên 25km đến 50km, nguồn nước thiếu hụt 30 - 50%; Kịch bản 3 khi ranh mặn từ trên 50km đến 90km, nguồn nước thiếu hụt trên 50%.

Ở cấp độ cao nhất, tỉnh sẽ huy động xe bồn, sà lan và phương tiện phù hợp để cấp nước khẩn cấp; thiết lập điểm cấp nước tập trung, trạm cấp nước tạm thời, tổ chức đắp đập tạm, bơm chuyển và trữ nước ngọt tại những vị trí cần thiết.

Các địa phương phải rà soát hộ dân có nguy cơ thiếu nước, đánh giá khả năng trữ nước và năng lực công trình cấp nước; ưu tiên hộ chính sách, gia đình khó khăn và đối tượng yếu thế.

Người dân chủ động dự trữ nước sinh hoạt vào mùa khô

Những địa bàn cần tập trung bảo đảm nước sinh hoạt gồm Biển Bạch, Khánh Lâm, Khánh An, Nguyễn Phích và các khu vực phát sinh thiếu nước.

Đối với sản xuất, tỉnh yêu cầu rà soát diện tích xuống giống, điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp nguồn nước.

Những nơi không bảo đảm nước tưới phải đề xuất hạn chế hoặc tạm dừng xuống giống để tránh thiệt hại. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và theo dõi nguy cơ sụt lún đất cũng được tăng cường.

Tổng kinh phí dự kiến theo phương án lũy kế là 500 triệu đồng ở kịch bản 1, 38,142 tỷ đồng ở kịch bản 2 và 167,026 tỷ đồng ở kịch bản 3.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ dự toán, phương án huy động nguồn lực cho kịch bản 2 và 3 chậm nhất ngày 5/11/2026.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, duy trì báo cáo định kỳ hằng tháng; khi kích hoạt kịch bản 3, phải theo dõi sát địa bàn trọng điểm và báo cáo nhanh hằng ngày.