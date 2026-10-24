Cà Mau chủ động trữ nước ngọt ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Theo ông Nguyễn Minh Hạnh, tỉnh Cà Mau nằm ở cuối nguồn sông Mekong, không có nguồn nước ngọt bổ sung vào mùa khô nên sẽ bị tác động rất lớn nếu hiện tượng El Nino xảy ra, hạn hán kéo dài. Nguy cơ cao nhất tập trung ở những khu vực xa nguồn nước ngọt, khu vực giáp ranh mặn - ngọt và những vùng phụ thuộc nhiều vào nguồn nước trên hệ thống kênh, rạch.

Cụ thể, khu vực phía Bắc quốc lộ 1A, đặc biệt tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và khu vực liên quan Âu thuyền Ninh Quới. Khi nguồn nước ngọt từ thượng nguồn về ít, mực nước trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp xuống thấp, nguy cơ mặn xâm nhập qua ranh giới Cà Mau - Cần Thơ sẽ tăng lên.

Với các vùng ngọt hóa thuộc tiểu vùng 6, tiểu vùng 7 (Bắc Cà Mau), giải pháp trọng tâm là tận dụng tối đa nguồn nước ngọt từ mưa, đóng cống để trữ nước và duy trì mực nước cao khoảng 0,5m. Nếu mực nước phía trong cao thì cần chủ động tiêu nước, vận hành các trạm bơm khi xảy ra ngập úng.

Khu vực phía Nam quốc lộ 1A, nhất là ven biển, chủ yếu đối mặt với nguy cơ triều cường và biến động độ mặn. Vì vậy, cống thủy lợi được vận hành theo thủy triều, cần đóng khi triều cao để ngăn triều, chống ngập và mở khi thuận lợi để lấy nước nuôi trồng thủy sản.

Ông Nguyễn Minh Hạnh thông tin, tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp với tỉnh An Giang, TP Cần Thơ và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam trong vận hành công trình thủy lợi liên vùng, chia sẻ thông tin, kiểm soát mặn, giữ ngọt, chủ động ứng phó mùa khô 2026–2027.