Cà Mau chủ động nguồn nước trước mùa khô 2026-2027

Hỗ trợ kịp thời vùng thiếu nước

Tại xã Biển Bạch, ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi; ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cùng đại diện các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương dự lễ bàn giao.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi (bìa phải) và ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh (bìa trái), trao bồn chứa nước cho người dân xã Biển Bạch.

Tại đây, 200 bồn chứa nước, dung tích 1.000 lít/bồn, được trao cho hơn 139 hộ dân tại các ấp: Thanh Tùng, Sông Trẹm và Trương Thoại. Đây là những địa bàn dân cư phân tán, chưa tiếp cận được nguồn nước máy tập trung. Vào cao điểm mùa khô, người dân thường thiếu nước sinh hoạt, phải mua hoặc đổi nước từ nơi khác với chi phí cao.

Trước đó, ngày 6/10, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi bàn giao 200 bồn chứa nước cho 163 hộ dân tại các ấp: 12, 13 và 14, Xã Nguyễn Phích.

Quang cảnh buổi bàn giao bồn chứa nước hỗ trợ người dân ứng phó hạn, mặn tại Xã Nguyễn Phích ngày 6/10.

Theo ông Nguyễn Hồng Khanh, hiện tượng El Nino được dự báo có thể tác động đến tình trạng khô hạn, thiếu nước trong mùa khô tới. Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng rõ nét, trong đó Cà Mau là địa phương có nguy cơ cao do đặc thù ba mặt giáp biển, thường xuyên chịu tác động của hạn hán và xâm nhập mặn.

Trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi đã vận động Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ Cà Mau 800 bồn chứa nước, nhằm giúp người dân chủ động dự trữ nước trước mùa khô 2026-2027.

Bồn chứa nước do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ, giúp người dân chủ động tích trữ nước trước mùa khô 2026-2027.

Kết hợp giải pháp trước mắt và lâu dài

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cho biết toàn bộ 800 bồn chứa nước được phân bổ cho 4 xã: Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Lâm và Biển Bạch.

Số bồn này hỗ trợ 530 hộ dân và 3.594 học sinh tại 4 trường học, góp phần chủ động nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Theo ông Tô Hoài Phương, trước mắt, Sở tiếp tục rà soát, thống kê nhu cầu để vận động thêm các tổ chức, cá nhân hỗ trợ dụng cụ chứa nước cho người dân.

Về lâu dài, tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch mở rộng mạng lưới, kéo dài đường ống và xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung đến các khu dân cư thường xuyên thiếu nước tại những địa bàn trọng điểm.

Người dân xã Biển Bạch vận chuyển bồn chứa nước về nhà để chủ động tích trữ nước, ứng phó nguy cơ thiếu nước trong mùa khô 2026-2027.

Ông Nguyễn Hồng Khanh khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Cà Mau triển khai các giải pháp ứng phó sớm với nguy cơ thiếu nước; ưu tiên hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi ngăn mặn, giữ ngọt, đồng thời nâng cấp các công trình cấp nước sạch nông thôn, bảo đảm nguồn nước phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Tại các buổi bàn giao, người dân được chuyên gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, bảo quản bồn chứa và vệ sinh nguồn nước an toàn. Người dân cũng được hướng dẫn thực hành vệ sinh cá nhân trong điều kiện nguồn nước khan hiếm nhằm phòng ngừa dịch bệnh.

Người dân Xã Nguyễn Phích tiếp nhận bồn chứa nước dung tích 1.000 lít, chủ động dự trữ nguồn nước phục vụ sinh hoạt trong mùa khô.

Việc cấp phát bồn chứa nước là giải pháp trước mắt, giúp các hộ dân khó khăn về nguồn nước chủ động dự trữ nước sinh hoạt trước mùa khô. Cùng với các giải pháp công trình về thuỷ lợi và cấp nước sạch, hoạt động này góp phần nâng cao khả năng thích ứng của người dân Cà Mau trước hạn hán, xâm nhập mặn và những diễn biến bất thường của thời tiết./.