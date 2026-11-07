Cà Mau chủ động kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi

Từ đầu năm đến ngày 6/11/2026, cả nước ghi nhận 1.447 ổ dịch tả heo châu Phi tại 871 xã thuộc 31 tỉnh, thành phố; hơn 200.600 con heo mắc bệnh, chết và bị tiêu huỷ.

Tại Cà Mau, dịch bệnh xảy ra tại 24 xã, phường, ảnh hưởng đến 227 hộ chăn nuôi, với 2.831 con heo bị tiêu huỷ, tổng trọng lượng khoảng 183 tấn. Hiện tỉnh còn 17 ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Diễn biến dịch cho thấy mầm bệnh vẫn tồn tại và lưu hành trong môi trường chăn nuôi. Thời tiết mưa, ẩm, giao mùa cùng tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại chưa bảo đảm an toàn sinh học làm gia tăng nguy cơ phát sinh ổ dịch mới. Trong những tháng cuối năm, hoạt động tái đàn, mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ heo thường tăng mạnh, tạo thêm áp lực cho công tác kiểm soát dịch bệnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình và đề ra giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2026.

Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau đã chủ động tham mưu, triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch; phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học và nguyên tắc “5 không”.

Toàn tỉnh đã tổ chức 64 lớp tập huấn cho 2.304 hộ chăn nuôi; tiêm 5.864 liều vắc xin phòng dịch tả heo châu Phi, đạt 146,6% kế hoạch.

Ông Huỳnh Thanh Mi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, báo cáo tình hình và công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cũng được tăng cường. Lực lượng chức năng đã phun 7.717 lít hoá chất trên diện tích gần 9,98 triệu m²; đồng thời duy trì kiểm dịch, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, tiêu huỷ heo bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định. Việc kiểm soát vận chuyển, buôn bán và giết mổ động vật được thực hiện nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán mầm bệnh ra cộng đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống dịch vẫn còn một số khó khăn. Chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ trọng lớn, điều kiện chuồng trại và biện pháp an toàn sinh học tại nhiều nơi chưa bảo đảm. Một bộ phận người chăn nuôi còn tâm lý chủ quan, chậm khai báo hoặc bán chạy heo bệnh. Lực lượng thú y cơ sở còn mỏng, trong khi việc quản lý biến động đàn, tiêu huỷ và chôn lấp heo bệnh ở một số địa bàn còn chậm.

Cán bộ thú y thống kê thiệt hại và tiến hành tiêu huỷ heo mắc bệnh.

Để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới, các địa phương cần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở; quản lý chính xác tổng đàn; rà soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch hiện có; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và lấy mẫu xét nghiệm.

Người chăn nuôi cần chủ động vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, áp dụng nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, kịp thời khai báo khi phát hiện heo bệnh; không mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ heo bệnh, heo chết.

Công tác phun thuốc khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi được ngành chức năng đặc biệt quan tâm nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phòng, chống dịch trước diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan cao của bệnh dịch tả heo châu Phi. Trong đó, cần chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, hoá chất, trang thiết bị và nhân lực; phối hợp với địa phương khoanh vùng, khống chế dịch ngay từ cơ sở.

Ngành chuyên môn cần hướng dẫn xây dựng phương án tiêu huỷ phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là tại các khu vực ngập úng, bảo đảm an toàn dịch bệnh và môi trường. Đồng thời, tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa Chi cục và UBND cấp xã; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Với nguy cơ dịch bệnh còn cao trong những tháng cuối năm, công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi tại Cà Mau cần tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ và thường xuyên. Sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền, lực lượng thú y và người chăn nuôi là yếu tố quan trọng để hạn chế phát sinh ổ dịch, bảo vệ đàn heo, ổn định sản xuất và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh./.