Cà Mau chỉnh trang đô thị, sẵn sàng cho Festival Tôm và Ngày Văn hóa 2026

Ngày 20/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí quý III/2026 do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau thông tin về kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện "Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026" với chủ đề "Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới".

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau thông tin về kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện "Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026".

Sự kiện diễn ra từ ngày 21 - 25/11/2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) cùng nhiều địa điểm phụ cận, kỳ vọng tạo bứt phá toàn diện về kinh tế, hạ tầng du lịch và tôn vinh thương hiệu thủy sản chủ lực của vùng Đất Mũi.

Theo kế hoạch, không gian triển lãm chính được quy hoạch trên diện tích rộng lớn tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển với 350 gian hàng tiêu chuẩn, chia thành các phân khu chức năng hiện đại:

Cụ thể: Khu triển lãm ngành tôm (150 gian hàng), trưng bày mô hình công nghệ nuôi tôm tiên tiến (tôm - lúa, tôm sinh thái rừng ngập mặn), dây chuyền chế biến, vật tư thủy sản, kết hợp trải nghiệm thực tế ảo (VR) về quy trình nuôi trồng; khu thương mại sản phẩm OCOP (156 gian hàng), giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản nhãn hiệu tập thể của Cà Mau, vùng ĐBSCL và các tỉnh phía Bắc.

Khu kết nối việc làm và Ẩm thực (44 gian hàng), cung cấp thông tin tuyển dụng lao động ngành thủy sản, đồng thời biểu diễn quảng diễn nghệ thuật ẩm thực từ tôm, cua Cà Mau do 27 đội đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện.

Du khách đi xe điện tham quan các điểm bên trong khu du lịch Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).

Trong khuôn khổ Festival, nhiều diễn đàn kinh tế lớn sẽ được tổ chức như: Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Định vị lại ngành tôm", quy tụ 200 đại biểu từ các Bộ, ngành, doanh nghiệp FDI, tổ chức quốc tế (FAO, WWF, ASC, BAP) và Hội nghị kết nối cung cầu thương mại thủy sản.

Song song với các hoạt động kinh tế, chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) mang đến bức tranh văn hóa đa sắc màu, hội tụ nét đẹp truyền thống của cộng đồng ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng sinh sống tại Cà Mau.

Điểm nhấn nghệ thuật là Đêm hội văn hóa "Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau" (diễn ra tối 22/11) và chương trình diễu hành đường phố quy mô 69 xe tuyên truyền - nghệ thuật đi qua các trục giao thông chính.

Cà Mau từng tổ chức thành công Festival Tôm và diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 thu hút hơn 40.000 lượt khách du lịch.

Bên cạnh đó, không gian văn hóa ẩm thực và làng nghề truyền thống sẽ tái hiện sinh động không gian nhà Nam Bộ với nghệ thuật Đờn ca tài tử, kiến trúc mái chùa Khmer cùng hòa tấu nhạc Ngũ âm, nghệ thuật thư pháp - múa Lân của người Hoa, cùng không gian triển lãm di sản Gốm Nam Bộ cổ truyền.

Các hoạt động thể thao, giải trí như: Giải Marathon Cà Mau 2026, Giải đua vỏ máy Composite mở rộng, các hội thi dân gian (bắt tôm, câu tôm càng xanh, xếp hình mô hình con tôm) hứa hẹn mang lại không khí vui tươi, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện thu hút từ 8.000 - 10.000 lượt khách tham dự lễ khai mạc, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn.

Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện, tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Địa phương cũng phát động chương trình kích cầu du lịch "Về Cà Mau - Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ", kết nối các tuyến tour sinh thái trải nghiệm vùng nuôi tôm công nghệ cao, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình là hơn 31 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp và tổ chức tài trợ chiếm hơn 28,2 tỷ đồng (trên 90%). Điều này thể hiện sự đồng hành mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với định hướng phát triển kinh tế - văn hóa bền vững của tỉnh Cà Mau.

Lễ Khai mạc sự kiện diễn ra vào lúc 20h ngày 21/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, được truyền hình trực tiếp và kết hợp màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc. Lễ Bế mạc và trao giải diễn ra vào tối 25/11. Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 là sự kiện kinh tế - văn hóa quy mô lớn, hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế, thúc đẩy chuỗi giá trị ngành tôm theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu.