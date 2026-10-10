Cà Mau: Chi trả phụ cấp công vụ 55% cho cán bộ, công chức cấp xã ngay trong kỳ lương tháng 10/2026

Cà Mau chi trả phụ cấp công vụ 55% cho cán bộ, công chức cấp xã trong kỳ trả lương tháng 10/2026. Ảnh: Đ. Hương

Việc chỉ đạo quyết liệt này nhằm triển khai Nghị định số 381/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 02/10/2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu (gọi tắt là cán bộ, công chức cấp xã).

Theo quy định, mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố.

Tại văn bản ban hành ngày 08/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu và bố trí kinh phí cho các địa phương. Đồng thời, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các xã, phường thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho các đối tượng thụ hưởng ngay trong kỳ trả lương tháng 10/2026.

Bên cạnh việc bố trí kinh phí và hướng dẫn chi trả, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện. Qua đó, kịp thời xử lý hoặc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh theo đúng thẩm quyền.

Theo quy định của Chính phủ, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 381/2026/NĐ-CP được bảo đảm hoàn toàn từ ngân sách nhà nước và trích từ nguồn tích lũy cải cách tiền lương của địa phương.

Khoản phụ cấp này được tính chi trả cùng kỳ lương hàng tháng nhưng không dùng để tính đóng hay hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký nhưng thời gian tính hưởng phụ cấp được áp dụng truy thu từ ngày 01/07/2026 cho đến khi triển khai chính sách tiền lương mới.

Do đó, việc UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với UBND các xã, phường rà soát nhu cầu, bố trí kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 381 ngay trong kỳ trả lương tháng 10/2026, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định là chính sách quan trọng nhằm động viên, tạo động lực làm việc và từng bước nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ máy chính quyền cơ sở.