Cà Mau chi hơn 50 tỷ đồng làm đường kết nối Khu công nghiệp Hòa Trung

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Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 3835/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường đấu nối đường tránh Quốc lộ 1 vào Khu công nghiệp Hòa Trung. Dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Công trình được triển khai tại xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau, với diện tích sử dụng đất khoảng 2,62 ha. Điểm đầu tuyến giao với đường tránh Quốc lộ 1, điểm cuối giao với tuyến đường tỉnh ĐT.988 và tiếp giáp Kênh Xáng Lương Thế Trân. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 562,53 m.

Ở giai đoạn đầu tư này, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV, vận tốc thiết kế 40 km/h, mặt đường cấp cao A2 sử dụng kết cấu láng nhựa. Nền đường rộng 25 m, trong đó mặt đường rộng 12 m, vỉa hè 7 m, dải phân cách giữa 2 m, lề gia cố bên trái 2 m và lề đất bên trái 2 m. Độ dốc ngang mặt đường là 2%.

Cùng với tuyến đường, dự án đầu tư hệ thống thoát nước dọc bên phải, chiều dài khoảng 568,4 m, sử dụng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn có đường kính trong từ 1.200 - 1.500 mm. Các hố ga thu nước được xây dựng bằng bê tông cốt thép, góp phần bảo đảm khả năng thoát nước cho khu vực.

Dự án cũng bao gồm hạng mục kè bê tông cốt thép dọc Kênh Xáng Lương Thế Trân, có tổng chiều dài 76,2 m tính theo đường bao kè. Công trình sử dụng bê tông cốt thép, chiều cao 3,4 m, kết hợp bãi đậu xe kích thước 60 x 25 m tại khu vực tiếp giáp điểm cuối tuyến đường số 7. Các hạng mục này góp phần hoàn thiện hạ tầng tại điểm kết nối, phục vụ mục tiêu chống xói mòn bờ kênh được đặt ra trong dự án.

Tổng mức đầu tư xây dựng dự án là 50,109 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 30,43 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 9,21 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 6,54 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác.

Dự án được xác định thuộc nhóm C, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027. Giai đoạn 2025 - 2026 dành cho công tác chuẩn bị đầu tư; giai đoạn 2026 - 2027 triển khai thực hiện và kết thúc đầu tư. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc xây dựng tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu hạ tầng giao thông và vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Trung, tạo điều kiện thu hút đầu tư và kết nối đồng bộ hạ tầng bên trong, bên ngoài khu công nghiệp. Công trình đồng thời hướng tới cải thiện an toàn giao thông, hạn chế xói mòn bờ Kênh Xáng Lương Thế Trân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo theo quy định, hoàn thiện khảo sát và tính toán thiết kế chi tiết, bảo đảm yêu cầu kinh tế - kỹ thuật cũng như mục tiêu đầu tư. Sở Tài chính được giao rà soát, cân đối và tham mưu bố trí vốn để thực hiện dự án, đáp ứng tiến độ đề ra.