Cà Mau chỉ đạo kiểm tra dứt điểm việc đưa nước mặn vào lâm phần rừng ngọt nuôi tôm

Một khu vực lâm phần rừng ngọt trên địa bàn xã Khánh An bị hộ dân đưa nước mặn vào nuôi tôm, được Chủ tịch tỉnh chỉ đạo rà soát, xử lý. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau)

Chiều 23/9, theo công văn (16022/UBND-NNXD) vừa mới ban hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan và chính quyền xã Khánh An (tỉnh Cà Mau) khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng hàng chục hộ dân tự phát đưa nước mặn vào lâm phần rừng tràm để nuôi tôm, kiên quyết không để phát sinh mới hoặc hợp thức hóa hành vi vi phạm.

Vài ngày trước, báo chí phản ánh có khoảng 70 hộ dân tại khu vực giáp kênh Xáng Minh Hà (đoạn từ T13 đến T19), thuộc lâm phần rừng tràm (vốn là hệ sinh thái rừng nước ngọt) xã Khánh An tự phát đưa nước mặn vào nuôi tôm sau khi khai thác gỗ nhưng không thực hiện tái trồng rừng.

Việc chuyển đổi trái phép này tồn tại trong nhiều năm qua, không chỉ phá vỡ quy hoạch sinh thái mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và môi trường chung quanh.

Một phần công văn chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhằm giải quyết triệt để thực trạng nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao chính quyền xã Khánh An chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan lập tức kiểm tra thực địa.

Địa phương có trách nhiệm rà soát toàn bộ quá trình quản lý, lập danh sách chi tiết từng trường hợp vi phạm. Trong đó, phải xác định rõ vị trí, diện tích, hiện trạng đất rừng, thời điểm và cách thức đưa nước mặn vào, hệ thống ống dẫn nước cũng như kết quả xử lý trước đây.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Khánh An cũng được yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp quản lý chặt hiện trạng, khoanh vùng không để gia tăng diện tích vi phạm; đồng thời phân loại hồ sơ để xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Kết quả kiểm tra, phân loại cùng giải pháp xử lý phải báo cáo về tỉnh trước ngày 26/9/2026.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chuyên môn trực tiếp bám sát địa bàn, hướng dẫn địa phương thiết lập căn cứ pháp lý xử lý từng nhóm vi phạm mà không chờ báo cáo từ xã.

Ngành nông nghiệp tỉnh phải rà soát tổng thể quy hoạch đất lâm nghiệp, xác định rõ nguyên nhân kéo dài và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý địa bàn.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh, quan điểm xử lý phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, khả thi và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “hợp thức hóa” cho các hành vi vi phạm.

Song song với công tác xử lý, các cơ quan chức năng có liên quan phải nghiên cứu giải pháp chuyển đổi sản xuất, tổ chức lại sinh kế bền vững cho người dân phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu bảo vệ đa dạng sinh học của vùng rừng tràm.

Toàn bộ báo cáo tổng hợp và phương án khắc phục lâu dài của Sở Nông nghiệp và Môi trường phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 1/10/2026.