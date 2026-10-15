Cà Mau chạy nước rút cho mục tiêu tăng trưởng 10%

Ngày 15/10, phóng viên Báo Xây dựng trao đổi với ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, về những khó khăn của nền kinh tế, giải pháp tăng tốc trong quý IV và công tác chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Nhận diện dư địa tăng trưởng

Thưa ông, GRDP của Cà Mau tăng 7,37% trong 9 tháng đầu năm 2026. Kết quả này cho thấy điều gì về tình hình kinh tế của tỉnh, nhất là khi mục tiêu tăng trưởng cả năm đặt ra ở mức 10%?

Ông Lâm Văn Bi cho rằng, phải gỡ vướng từ các công trình mới đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh duy trì đà tăng trưởng, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,35%. Hoạt động thương mại, du lịch và xuất khẩu có những tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn gặp khó khăn. Việc bảo dưỡng Nhà máy xử lý khí ảnh hưởng đến sản lượng khí hóa lỏng, điện và khí thương phẩm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng mới tương đương gần 59,5% kế hoạch năm.

Những yếu tố này không chỉ tác động đến các chỉ tiêu kinh tế mà còn ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động và hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, tỉnh phải chủ động nhận diện khó khăn, tháo gỡ từ sớm, từ cơ sở, đồng thời tìm thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Hiện Cà Mau tăng tốc đẩy nhanh tiến độ công trình.

Theo kịch bản tăng trưởng, quý IV Cà Mau phải tăng 16,9% mới có thể đưa GRDP cả năm lên mức 10%. Tỉnh sẽ tập trung vào những động lực nào để thu hẹp khoảng cách này?

Đây là áp lực rất lớn, đòi hỏi các ngành, các cấp phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện. Trước hết, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì và nâng công suất sản xuất, nhất là các nhà máy chế biến thủy sản, Minh Phú Khánh An và các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản.

Cùng với đó, tỉnh theo dõi tiến độ các dự án điện gió dự kiến vận hành thương mại với tổng công suất khoảng 300 MW. Khả năng đóng góp vào tăng trưởng còn phụ thuộc tiến độ và điều kiện vận hành thực tế.

Bố trí được vốn là một việc, nhưng quan trọng hơn là đồng vốn phải sớm đi vào công trình, tạo ra giá trị và phục vụ người dân. Đầu tư công không chỉ hoàn thiện kết cấu hạ tầng mà còn tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và mở rộng cơ hội phát triển cho địa phương. Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau

Các công trình hạ tầng như cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cảng Hòn Khoai và nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau cũng là những động lực quan trọng trong dài hạn. Trong quý IV, tỉnh đồng thời tổ chức các hoạt động như Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, Giải Marathon Cà Mau 2026 nhằm kích cầu du lịch, thương mại và dịch vụ.

Mục tiêu tăng trưởng phải gắn với kết quả thực tế. Tỉnh sẽ theo dõi sát tình hình từng ngành, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh, phấn đấu cải thiện kết quả sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Ông Lâm Văn Bi tặng quà động viên công nhân thi công dự án nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Gỡ vướng từ từng công trình

Đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Cà Mau đạt khoảng 52%. Trong khi đây là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng, tỉnh sẽ làm gì để tăng tốc trong những tháng còn lại?

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh hơn 11.383 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, tỉnh đã giải ngân khoảng 5.923 tỷ đồng, còn hơn 5.460 tỷ đồng cần tiếp tục thực hiện.

Tỉnh đang ưu tiên giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương được phép kéo dài từ năm 2025; tập trung xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Với những khối lượng đã nghiệm thu, các đơn vị cần hoàn thiện hồ sơ, thanh toán kịp thời. Đối với dự án không có khả năng giải ngân, tỉnh xem xét điều chuyển vốn sang những dự án có tiến độ tốt hơn.

Tất bật ở dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi.

Muốn đẩy nhanh giải ngân phải đi vào từng công trình, từng phần việc cụ thể. Vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương thì chủ động giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. Không thể để công trình có điều kiện thi công nhưng phải chờ, hoặc đã có khối lượng nghiệm thu mà hồ sơ thanh toán vẫn chậm.

Phía sau mỗi công trình là công sức của người lao động, chi phí của doanh nghiệp và kỳ vọng của người dân về hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Vì vậy, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân.

Chủ động nguồn vốn cho năm 2027

Bên cạnh nhiệm vụ giải ngân vốn năm nay, Cà Mau dự kiến bố trí khoảng 9.044 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2027, với gần 100 dự án mới dự kiến khởi công. Tỉnh chuẩn bị như thế nào để tránh tình trạng chậm triển khai ngay từ đầu năm?

Dự kiến cuối tháng 11/2026, Cảng hàng không Cà Mau sẽ hoạt động trở lại.

Công tác chuẩn bị phải được thực hiện từ sớm, không chờ đến khi kế hoạch vốn được giao mới bắt đầu triển khai. Tỉnh đang yêu cầu các đơn vị rà soát danh mục dự án, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn tất những phần việc thuộc thẩm quyền trong tháng 11 và 12/2026.

Việc chuẩn bị kỹ sẽ giúp hạn chế tình trạng vốn đã bố trí nhưng dự án chưa đủ điều kiện triển khai, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác giải ngân ngay từ đầu năm.

Bố trí được vốn là một việc, nhưng quan trọng hơn là đồng vốn phải sớm đi vào công trình, tạo ra giá trị và phục vụ người dân. Đầu tư công không chỉ hoàn thiện kết cấu hạ tầng mà còn tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và mở rộng cơ hội phát triển cho địa phương.

Xin cảm ơn ông!

Cà Mau trước áp lực tăng trưởng quý IV

Giải ngân đầu tư công

Tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 11.383,837 tỷ đồng, tính đến hết tháng 9 đã giải ngân 5.922,982 tỷ đồng, tương đương 52%. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân 4.811,987 tỷ đồng, tương đương 60,1%; vốn ngân sách Trung ương giải ngân 1.110,995 tỷ đồng, tương đương 32,9%. Tỉnh đặt mục tiêu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn trong năm 2026.

Kịch bản tăng trưởng

GRDP 9 tháng tăng 7,37%; khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) tăng 5,35%; khu vực II (công nghiệp và xây dựng) tăng 9,50%; khu vực III (dịch vụ) tăng 8,35%. Theo kịch bản tăng trưởng 10% cả năm, GRDP quý IV cần tăng 16,9%. Trong đó, khu vực I cần tăng 5,9%, khu vực II tăng 31,9% (công nghiệp tăng 29,6%, xây dựng tăng 37,2%) và khu vực III tăng 19,9%.

Kế hoạch vốn năm 2027

Cà Mau dự kiến bố trí khoảng 9.044 tỷ đồng vốn đầu tư công, với gần 100 dự án mới dự kiến khởi công. Tỉnh tập trung chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và mặt bằng trong những tháng cuối năm 2026 để tạo điều kiện triển khai ngay từ đầu năm sau.