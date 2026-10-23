Cà Mau: Cháy lớn tại kho chứa mốp, xốp

Tối 23/10, thông tin từ UBND phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau cho biết, vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho mốp trên đường Lâm Thành Mậu, làm thiệt hại toàn bộ vật liệu chứa bên trong.

Clip hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà kho. Bên trong chứa số lượng lớn mốp, xốp là những vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực nhà kho.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng tập trung phun nước khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận. Sau khoảng một giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người; toàn bộ vật liệu mốp, xốp chứa trong kho bị thiêu rụi.

Lực lượng chữa cháy khẩn trương đến hiện trường, ngăn cháy lan.

Nguyên nhân vụ cháy và tổng mức thiệt hại hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.