Cà Mau: Cháy kho nguyên liệu tại công ty sản xuất nước mắm

Trưa 14/10, lãnh đạo xã Lương Thế Trân xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ cháy tại một công ty sản xuất nước mắm trong Khu công nghiệp Hòa Trung.

Một số clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét tại khu vực công ty. Trên mái nhà xưởng có lắp đặt nhiều tấm pin năng lượng mặt trời.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh cắt từ Clip)

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại kho chứa nguyên liệu của công ty. Khu vực này nằm độc lập nên không ảnh hưởng đến các khu vực khác.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Cà Mau đã đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Đám cháy sau đó được khống chế và dập tắt.

Thống kê ban đầu, vụ cháy chỉ gây thiệt hại về tài sản. Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại vụ cháy gây ra.