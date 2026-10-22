Cà Mau chấp thuận dự án điện gió Ngọc Hiển - Tam Giang Tây hơn 3.900 tỷ đồng

Ngày 22/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Tam Giang Tây.

Tỉnh Cà Mau có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển điện gió ngoài khơi.

Dự án nhằm sản xuất, truyền tải và phân phối điện từ nguồn năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Tam Giang Tây có công suất thiết kế 100MW, được thực hiện trên địa bàn các xã: Tân Ân, Tam Giang, Năm Căn và Đất Mới (tỉnh Cà Mau).

Dự án sử dụng khoảng 11,75ha đất (bao gồm 8,65ha đất sử dụng có thời hạn và 3,10ha đất sử dụng tạm thời). Diện tích khảo sát khu vực biển là 760ha, cùng 301,7ha diện tích hành lang an toàn khu vực bố trí turbine gió.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án sẽ lắp đặt 12 turbine gió với công suất mỗi turbine khoảng 8,5MW. Hệ thống đấu nối bao gồm: Tuyến cáp ngầm 35kV; trạm biến áp 220kV; đường dây 220kV mạch kép dài khoảng 24km; hệ thống đường giao thông dẫn vào trạm biến áp và khu quản lý vận hành.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 3.900 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 786,4 tỷ đồng (chiếm 20% tổng vốn), còn lại là nguồn vốn huy động (chiếm 80%).

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đối với dự án (nếu có) theo các quy định của pháp luật hiện hành. Dự án có tổng tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động là 36 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Lộ trình cụ thể:

Trong 15 tháng đầu, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở; đồng thời thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA); hoàn tất giải phóng mặt bằng, làm các thủ tục đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính và tiến hành khởi công xây dựng công trình trong thời gian 18 tháng; đến tháng thứ 36, hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng cơ bản, nghiệm thu, đưa nhà máy vào vận hành thương mại và phát điện lên lưới quốc gia.

Để dự án triển khai đúng tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý Nhà nước về đất đai, khu vực biển và môi trường; hướng dẫn các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao khu vực biển và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định môi trường.

UBND các xã: Tân Ân, Tam Giang, Năm Căn, Đất Mới rà soát, cập nhật dự án vào quy hoạch chung của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch cấp trên.