Cà Mau chấp thuận đầu tư Nhà máy điện gió Hòa Bình 6 gần 1.500 tỷ đồng

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 tại Cà Mau. (Ảnh: TDCLA)

Theo Quyết định số 4075/QĐ-UBND, UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Điện gió Hòa Bình 6 là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 6. Dự án có diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 14 ha, trong đó 6,546 ha thuộc xã Vĩnh Hậu và 7,454 ha thuộc xã Hòa Bình. Phạm vi nghiên cứu, khảo sát dự án khoảng 6.100 ha.

Nhà máy có công suất thiết kế 40 MW, với tổng vốn đầu tư 1.488 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 446 tỷ đồng, chiếm 30% tổng vốn; vốn huy động khoảng 1.042 tỷ đồng, tương đương 70%.

Về quy mô xây dựng, dự án dự kiến lắp đặt khoảng 8 tuabin gió, mỗi tuabin có công suất khoảng 5 MW. Số lượng và công suất cụ thể của từng tuabin sẽ được xác định sau khi nhà đầu tư lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Các hạng mục chính của dự án gồm hệ thống trụ tuabin gió, khu quản lý vận hành, hệ thống đường dây điện trung thế kết nối các tuabin với trạm biến áp 35/220 kV, đường giao thông nội bộ, bãi tuabin và các công trình phục vụ thi công, lắp đặt. Nhà máy dự kiến đấu nối điện áp 220 kV tại Trạm biến áp 220 kV Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1), đồng thời chia sẻ các hạng mục đấu nối và đường dây 220 kV của dự án này.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án có thời gian thực hiện 30 tháng kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Từ tháng 11/2026 đến hết tháng 6/2027, doanh nghiệp sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục về môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai.

Giai đoạn từ tháng 7/2027 đến hết tháng 4/2029, dự án dự kiến khởi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt máy móc, thiết bị. Nhà máy được đặt mục tiêu hoàn thiện và đưa vào khai thác, vận hành từ tháng 5/2029. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh Cà Mau giao Công ty Cổ phần Điện gió Hòa Bình 6 chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục liên quan, triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm và tiến độ được chấp thuận; tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, điện lực, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, môi trường, lao động, phòng cháy, chữa cháy và các lĩnh vực liên quan.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án, đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, Sở Tài chính được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và đánh giá tình hình triển khai dự án; Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách hướng dẫn, giám sát các thủ tục về đất đai, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường.