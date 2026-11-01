Cà Mau chấp thuận đầu tư Nhà máy điện gió Đông Hải 6 hơn 1.018 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

Theo Quyết định số 3940/QĐ-UBND, dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 6 có mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện. Diện tích đất sử dụng có thời hạn dự kiến khoảng 10,34 ha, địa điểm thực hiện tại xã Định Thành, tỉnh Cà Mau.

Về quy mô đầu tư, dự án dự kiến xây dựng hệ thống tuabin gió với tổng công suất 30 MW; hệ thống đường dây cáp ngầm hoặc đường dây trên không trung áp từ các tuabin đến trạm biến áp của nhà máy, chiều dài khoảng 8 km. Đồng thời, xây dựng một trạm biến áp nâng áp 35/110 kV, công suất 1x40 MVA và tuyến đường dây 110 kV mạch đơn từ trạm biến áp của nhà máy đến ngăn lộ mở rộng tại Trạm biến áp 110 kV Nhà máy điện gió An Phúc Đông Hải, chiều dài khoảng 3,5 km.

Các hạng mục phụ trợ gồm nhà nghỉ phục vụ cán bộ, công nhân viên và chuyên gia trong quá trình thi công, vận hành; đường nội bộ và cải tạo các tuyến đường hiện có dẫn vào dự án. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp sản lượng điện khoảng 75 triệu kWh mỗi năm.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 1.018,634 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 203,727 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động 814,907 tỷ đồng, chiếm 80%. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn và có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo tiến độ được chấp thuận, dự án dự kiến hoàn thành các mục tiêu hoạt động trong 24 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Trong 9 tháng đầu, nhà đầu tư thực hiện lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và các báo cáo, thỏa thuận chuyên ngành. Việc khởi công xây dựng, lắp đặt thiết bị dự kiến được thực hiện trong 12 tháng; nghiệm thu, chạy thử và đưa nhà máy vào vận hành thương mại trong 24 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư.

Thời điểm khởi công dự kiến vào tháng 9/2027 hoặc sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư; hoàn thiện và đưa dự án vào khai thác, vận hành vào tháng 9/2028 hoặc sau 24 tháng kể từ thời điểm này.

Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch. Công ty Cổ phần Năng lượng XCE là đơn vị đã nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án, song việc chấp thuận chủ trương đầu tư chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được lựa chọn làm nhà đầu tư.

Sở Tài chính được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường; các sở, ngành liên quan và UBND xã Định Thành thực hiện quản lý nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.