Cà Mau chấp thuận đầu tư hai dự án điện gió hơn 3.733 tỷ đồng

Cà Mau vừa bổ sung hai dự án điện gió vào danh mục đầu tư năng lượng. (Ảnh minh họa)

TTXVN dẫn thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 6 và Ngọc Hiển - Tân Ân 1, với tổng công suất 90 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.733 tỷ đồng.

Trong đó, Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Tân Ân 1 có tổng vốn đầu tư hơn 2.714 tỷ đồng, công suất thiết kế 60 MW, dự kiến lắp đặt 10 turbine, mỗi turbine công suất 6 MW tại xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển. Dự án có nhu cầu sử dụng khu vực biển hơn 362 ha, đồng thời sử dụng chung hạ tầng với Nhà máy điện gió Tân Ân 1.

Theo tiến độ dự kiến, dự án khởi công trong quý 4/2026, lắp đặt thiết bị vào quý 1/2027 và hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại trong quý 2/2027. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư. Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Sông Lam là đơn vị nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án.

Dự án còn lại là Nhà máy điện gió Đông Hải 6, triển khai tại xã Định Thành, có tổng vốn đầu tư hơn 1.018 tỷ đồng, công suất 30 MW. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 75 triệu kWh điện mỗi năm, với diện tích đất sử dụng có thời hạn khoảng 10,34 ha.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 9/2027 hoặc trong vòng 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư; hoàn thành và vận hành vào tháng 9/2028 hoặc trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm này. Thời hạn hoạt động là 50 năm tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư được lựa chọn. Công ty cổ phần Năng lượng XCE là đơn vị nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.